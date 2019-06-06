"Треба чекати..." З'явилися страхітливі дані про стан Алібасова в реанімації

Відомий російський музикант і продюсер Барі Алібасов, про смерть якого повідомили ЗМІ, потребує операції на шлунку, проте зараз хірургічне втручання – неможливе.

Про це повідомив учасник гурту "На-На", творцем і керівником якої є Алібасов, Володимир Льовкін. Зараз Барі знаходиться в свідомості, пише Федеральне агентство новин.

За словами Льовкіна, стан 72-річного стабільно важкий, кілька днів він змушений провести на знеболюючих препаратах.

Барі Алібасов RT

"У мене остання інформація про важкий стан і про те, що треба чекати три дні, щоб вирішити, що вирізати чи не видаляти. Він три дні буде лежати на знеболюючих, перш ніж робити операцію і якісь висновки робити взагалі", – сказав музикант.

Відзначимо, артист не підтвердив інформацію про кому продюсера, яку напередодні поширили російські ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований в Москві. Лікарі почали боротися за життя ще в машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб з водою і отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Як з'ясували лікарі, він отримав четвертий ступінь опіку шлунка. Незважаючи на серйозний діагноз, Алібасов вранці був при тямі і навіть намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти. Продюсер міг дихати самостійно.

Лікарі також розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація, тому що рідина всмоктувалася в кров. У зв'язку з цим спочатку пацієнтом зайнялися токсикологи, а після можливе втручання хірургів.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.