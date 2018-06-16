Травесті-діва Монро похвалилася фотографією топлес

Популярна в Україні телеведуча і блогер травесті-діва Монро захопила своїх фоловерів у соцмережі яскравою фотографією топлес.
На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала напівголе фото, на якому однією рукою прикрила груди. У своєму пості Монро поділилася поглядами на питання ЛГБТ-спільнот в Україні.
"Що стосується публічних визнань і камінг-аутів, ви нікому нічого не винні пояснювати, тим більше виправдовуватися! Ваше право - не відповідати на незручні запитання стосовно особистого життя, але зізнатися собі чесно, що ти гей, лесбіянка або трансгендер, все ж варто" , - зазначила вона.
# рекомендую На жаль, в Україні Прайд - це свого роду битва за здоровий глузд і право відкрито жити і любити, а не озиратися на всі боки і боятися, що хтось гримне каменем по голові тільки за те, що у тебе рожеві волосся і сережка в вусі. +++ Що стосується публічних визнань і камінг-аутів, ви нікому нічого не винні пояснювати, тим більше виправдовуватися! Ваше право - не відповідати на незручні запитання стосовно особистого життя, але зізнатися собі чесно, що ти гей, лесбіянка або трансгендер, все ж варто. І жити стане легше. Але не робіть орієнтацію єдиним вашим достоїнством або досягненням. Це як пишатися великими грудьми або членом. Ну ок! І що далі? +++ Просто прийміть той факт, що в українському суспільстві, якщо ти не такий, інший, і це стосується не тільки представників ЛГБТ, удар тримати доведеться завжди. +++ Повний текст за посиланням в біо профіля🙏 І до зустрічі на @kyivpride 2018 у цієї неділі, 17 червня, о 9:00! #love # неугомоннаяМонро # КіївПрайд
Це, за словами травесті-діви, значно полегшить життя.
У своєму пості Монро висловилася про марш рівності Kyiv Pride, який запланований в столиці на 17 червня.
"На жаль, в Україні "Прайд" - це свого роду битва за здоровий глузд і право відкрито жити і любити, а не озиратися на всі боки і боятися, що хтось гримне каменем по голові тільки за те, що у тебе рожеві волосся і сережка в вусі ", - зазначила вона.
Як додала телеведуча, варто прийняти той факт, що в Україні представникам секс-меншин доведеться тримати удар завжди.
Фоловери Монро прийшли в захват від її міркувань, зовнішності і макіяжу. Знімок зібрав понад 2 тис. лайків. Знаменитість назвали "неймовірною" і "вражаючою".
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Монро поділилася роздумами про домашнє насильство.