Травесті-діва Монро похвалилася фотографією топлес

Популярна в Україні телеведуча і блогер травесті-діва Монро захопила своїх фоловерів у соцмережі яскравою фотографією топлес.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала напівголе фото, на якому однією рукою прикрила груди. У своєму пості Монро поділилася поглядами на питання ЛГБТ-спільнот в Україні.

"Що стосується публічних визнань і камінг-аутів, ви нікому нічого не винні пояснювати, тим більше виправдовуватися! Ваше право - не відповідати на незручні запитання стосовно особистого життя, але зізнатися собі чесно, що ти гей, лесбіянка або трансгендер, все ж варто" , - зазначила вона.

Це, за словами травесті-діви, значно полегшить життя.

У своєму пості Монро висловилася про марш рівності Kyiv Pride, який запланований в столиці на 17 червня.

"На жаль, в Україні "Прайд" - це свого роду битва за здоровий глузд і право відкрито жити і любити, а не озиратися на всі боки і боятися, що хтось гримне каменем по голові тільки за те, що у тебе рожеві волосся і сережка в вусі ", - зазначила вона.

Як додала телеведуча, варто прийняти той факт, що в Україні представникам секс-меншин доведеться тримати удар завжди.

Фоловери Монро прийшли в захват від її міркувань, зовнішності і макіяжу. Знімок зібрав понад 2 тис. лайків. Знаменитість назвали "неймовірною" і "вражаючою".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Монро поділилася роздумами про домашнє насильство.