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Трагічно загинув знаменитий французький діджей

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Знаменитий французький діджей, продюсер і учасник дуету Cassius Філіп Здар (справжнє ім'я – Філіп Сербонеші) випав із вікна багатоповерхівки у Парижі та помер.

За даними ВВС, про смерть 50-річної знаменитості повідомив його агент Себастьєн Фарран, уточнивши, що це був нещасний випадок (щоб послухати музику електронного дуету, проскрольте до кінця сторінки).

"Він випадково випав із вікна верхнього поверху будівлі у Парижі", – розповів він, не розкривши деталей смерті.

Філіп Здар

Філіп Здар

Instagram @ nitsa_club

Здар був впливовим електронним продюсером. Його колеги після траурного известия заявили, що без Філіпа не було б сучасної танцювальної електронної музики.

Трагічно загинув знаменитий французький діджей

It was a big honour to meet you. Thank you for your music ♥ ️ RIP Philippe @cassius #philippezdar #philippeCerboneschi #zdar #cassius #cassiusdj #cassiusdjset #lagunabeachparty #cassiuslive #thesoundofviolence #frenchtouch #housemusic #technomusic #electronicdj #electronicmusic #musiclegend #restinpeace

Публікація від LUCA DEA 🎥 (@luca_dea_official)

Протягом своєї кар'єри Здар і його партнер у дуеті Юбер Блан-Франкард працювали з цілою плеядою впливових електронних і поп-музикантів: Францем Фердинандом, Beastie Boys, The Rapture, Chromeo.

Філіп Здар (Сербонеші)

Філіп Здар (Сербонеші)

Instagram @ djtzaba

У 2010 році Філіп отримав "Греммі" як продюсер альбому інді-поп гурту Phoenix, що злетів до четвертого місця в чартах.

Філіп Сербонеші

Філіп Сербонеші

Instagram @ romainbourven

Сербонеші

Сербонеші

Instagram @ yousefcircus

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно трагічно загинув австралійський діджей Адам Ніт, який був відомий під псевдонімом Адам Скай (Adam Sky). Це сталося в готелі на Балі, де він намагався врятувати свою подругу.

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Місце
Франція
Теги
шоу-бизнесмузикасмерть
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