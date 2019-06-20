Трагічно загинув знаменитий французький діджей

Знаменитий французький діджей, продюсер і учасник дуету Cassius Філіп Здар (справжнє ім'я – Філіп Сербонеші) випав із вікна багатоповерхівки у Парижі та помер.

За даними ВВС, про смерть 50-річної знаменитості повідомив його агент Себастьєн Фарран, уточнивши, що це був нещасний випадок (щоб послухати музику електронного дуету, проскрольте до кінця сторінки).

"Він випадково випав із вікна верхнього поверху будівлі у Парижі", – розповів він, не розкривши деталей смерті.

Філіп Здар Instagram @ nitsa_club

Здар був впливовим електронним продюсером. Його колеги після траурного известия заявили, що без Філіпа не було б сучасної танцювальної електронної музики.

Протягом своєї кар'єри Здар і його партнер у дуеті Юбер Блан-Франкард працювали з цілою плеядою впливових електронних і поп-музикантів: Францем Фердинандом, Beastie Boys, The Rapture, Chromeo.

Філіп Здар (Сербонеші) Instagram @ djtzaba

У 2010 році Філіп отримав "Греммі" як продюсер альбому інді-поп гурту Phoenix, що злетів до четвертого місця в чартах.

Філіп Сербонеші Instagram @ romainbourven

Сербонеші Instagram @ yousefcircus

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