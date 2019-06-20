Трагічно загинув знаменитий французький діджей

Знаменитий французький діджей, продюсер і учасник дуету Cassius Філіп Здар (справжнє ім'я – Філіп Сербонеші) випав із вікна багатоповерхівки у Парижі та помер.
За даними ВВС, про смерть 50-річної знаменитості повідомив його агент Себастьєн Фарран, уточнивши, що це був нещасний випадок (щоб послухати музику електронного дуету, проскрольте до кінця сторінки).
"Він випадково випав із вікна верхнього поверху будівлі у Парижі", – розповів він, не розкривши деталей смерті.
Філіп Здар
Instagram @ nitsa_club
Здар був впливовим електронним продюсером. Його колеги після траурного известия заявили, що без Філіпа не було б сучасної танцювальної електронної музики.
It was a big honour to meet you. Thank you for your music ♥ ️ RIP Philippe @cassius #philippezdar #philippeCerboneschi #zdar #cassius #cassiusdj #cassiusdjset #lagunabeachparty #cassiuslive #thesoundofviolence #frenchtouch #housemusic #technomusic #electronicdj #electronicmusic #musiclegend #restinpeace
Протягом своєї кар'єри Здар і його партнер у дуеті Юбер Блан-Франкард працювали з цілою плеядою впливових електронних і поп-музикантів: Францем Фердинандом, Beastie Boys, The Rapture, Chromeo.
Філіп Здар (Сербонеші)
Instagram @ djtzaba
У 2010 році Філіп отримав "Греммі" як продюсер альбому інді-поп гурту Phoenix, що злетів до четвертого місця в чартах.
Філіп Сербонеші
Instagram @ romainbourven
Сербонеші
Instagram @ yousefcircus
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