Тото Кутуньо хочуть заборонити в'їзд в Україну: у зірки відреагували

Група українських депутатів звернулася до голови СБУ Василя Грицака з пропозицією ввести заборону на в'їзд в країну італійського співака Тото Кутуньо.

Про це повідомляє агентство ANSA. Один з групи депутатів від "Народного фронту" Віктор Романюк зв'язався з виданням і підтвердив достовірність цієї інформації.

Менеджер Тото Кутуньо Даніло Манкузо був "здивований і глибоко стурбований" цією інформацією.

Кутуньо з хором Червоної армії ANSA

"Тото завжди був далекий від політичної сфери, і за все своє життя він ніколи не причисляв себе до жодної партії. Я здивований, що цей запит буде зроблений за тиждень до концерту Кутуньо, який відбудеться 23 березня в Києві. Це театр на 4000 місць, реклама і просування цього заходу почалися багато місяців тому. Я дуже хвилююся", - сказав Манкузо агентству.

"Серед іншого, ми відмовилися від концертів в Криму після 2014 року", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня СБУ заборонила в'їзд в Україну австрійському журналісту Крістіану Вершютцу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!