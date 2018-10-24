ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Багато хто любить проводити довгі осінні вечори закутавшись у плед із чаєм, бутербродами і улюбленим серіалом. Кінокритики вирішили полегшити завдання серіаломанів у пошуках гідних картин і назвали найкрутіші серіали цієї осені.

Перелік кращих новинок опублікував портал USA Today.

Серед них:

Ти

Менеджер книгарні таємно закохується в незнайомку і починає її переслідувати. В результаті, любов переростає в справжню одержимість.

Маніяк

Ще одна моторошна історія. Якийсь лікар створив препарат, який повинен був вилікувати абсолютно будь-яке психічне захворювання. Але щось пішло не так і двоє героїв стали жертвами препарату із вкрай несподіваними ефектами.

Втеча з Даннемора

Засуджені на довічне ув'язнення злочинці Річард Метт і Девід Сует тікають із в'язниці. Звичайно, це дається їм далеко не гладко. Серіал заснований на реальних подіях.

Маніфест

Пасажири звичайного авіарейсу виходять із літака після успішного приземлення. Нічого страшного не відбувається, все йде своєю чергою... Ось тільки одне "але" - виявляється, що за час польоту на Землі якимось чином пройшло п'ять років.

Зачаровані

Це вже класика. Але зараз її вирішили переробити на новий лад, тому навіть любителям старих серій про відьом буде не нудно. Дії розгортаються в наші дні, після смерті матері троє сестер виявляють в собі чарівну силу. І відправляються боротися зі злом.

Мерфі Браун

Ще один вдалий римейк. Головна героїня - відомий журналіст і ведуча новин Мерфі Браун. Вона була алкоголіком зі складним характером і досягла успіху завдяки висвітленню передвиборної політики в своєму телешоу.

Моторошні пригоди Сабріни

Пам'ятаєте Сабрину, маленьку відьму? Так ось, із цим шоу вона має мало спільного. Це стара історія, перезнята по-новому. Але від колишньої доброї казки тут залишилося дуже небагато. Раніше цей серіал смішив підлітків, а тепер лякає дорослих.

Маленька барабанщица

В основу серіалу лягла екранізація однойменного роману Джона ле Карре, в якому розповідається історія упіймання ізраїльськими спецслужби дуже небезпечного палестинського терориста Халіля.

Мільйон дрібниць

Історія розповідає про групу друзів, які опинилися в глухому куті свого розвитку. Персонажі розуміють, що їхня повсякденність моторошно одноманітна і болісно нудна. Правда, це розуміння не дає їм приводу рухатися вперед і змінювати своє життя так, як їм цього захочеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зірка серіалу "Гра престолів", відомий під прізвиськом Гора, похвалився своїм підписникам у соцмережі радісною подією. Знаменитість одружився з офіціанткою Келсі Хенсон, з якою зустрічався з 2017 року.