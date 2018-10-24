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ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

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Багато хто любить проводити довгі осінні вечори закутавшись у плед із чаєм, бутербродами і улюбленим серіалом. Кінокритики вирішили полегшити завдання серіаломанів у пошуках гідних картин і назвали найкрутіші серіали цієї осені.

Перелік кращих новинок опублікував портал USA Today.

Новини
Зірка популярного серіалу 80-х заспівала знакову для України пісню

Серед них:

Ти

Менеджер книгарні таємно закохується в незнайомку і починає її переслідувати. В результаті, любов переростає в справжню одержимість.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Маніяк

Ще одна моторошна історія. Якийсь лікар створив препарат, який повинен був вилікувати абсолютно будь-яке психічне захворювання. Але щось пішло не так і двоє героїв стали жертвами препарату із вкрай несподіваними ефектами.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Втеча з Даннемора

Засуджені на довічне ув'язнення злочинці Річард Метт і Девід Сует тікають із в'язниці. Звичайно, це дається їм далеко не гладко. Серіал заснований на реальних подіях.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Маніфест

Пасажири звичайного авіарейсу виходять із літака після успішного приземлення. Нічого страшного не відбувається, все йде своєю чергою... Ось тільки одне "але" - виявляється, що за час польоту на Землі якимось чином пройшло п'ять років.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Зачаровані

Це вже класика. Але зараз її вирішили переробити на новий лад, тому навіть любителям старих серій про відьом буде не нудно. Дії розгортаються в наші дні, після смерті матері троє сестер виявляють в собі чарівну силу. І відправляються боротися зі злом.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Мерфі Браун

Ще один вдалий римейк. Головна героїня - відомий журналіст і ведуча новин Мерфі Браун. Вона була алкоголіком зі складним характером і досягла успіху завдяки висвітленню передвиборної політики в своєму телешоу.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Моторошні пригоди Сабріни

Пам'ятаєте Сабрину, маленьку відьму? Так ось, із цим шоу вона має мало спільного. Це стара історія, перезнята по-новому. Але від колишньої доброї казки тут залишилося дуже небагато. Раніше цей серіал смішив підлітків, а тепер лякає дорослих.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Маленька барабанщица

В основу серіалу лягла екранізація однойменного роману Джона ле Карре, в якому розповідається історія упіймання ізраїльськими спецслужби дуже небезпечного палестинського терориста Халіля.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Мільйон дрібниць

Історія розповідає про групу друзів, які опинилися в глухому куті свого розвитку. Персонажі розуміють, що їхня повсякденність моторошно одноманітна і болісно нудна. Правда, це розуміння не дає їм приводу рухатися вперед і змінювати своє життя так, як їм цього захочеться.

ТОП-9 кращих серіалів для довгих осінніх вечорів

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зірка серіалу "Гра престолів", відомий під прізвиськом Гора, похвалився своїм підписникам у соцмережі радісною подією. Знаменитість одружився з офіціанткою Келсі Хенсон, з якою зустрічався з 2017 року.

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