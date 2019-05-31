Тодоренко вразила мережу весільною сукнею: скільки коштує вбрання

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка незабаром планує пишне весілля, засвітила в мережі дорогу весільну сукню від елітного російського салону.

Зірка в жовтні 2018 року таємно розписалася зі своїм коханим Владом Топаловим, але не святкувала подію. Тепер же ведуча показала варіанти вбрань для урочистості на особистій сторінці в Instagram. OBOZREVATEL вирішив розповісти, у скільки може обійтися весільна сукня Тодоренко і хто займатиметься її створенням.

Регіна Тодоренко МедиаНяня

Так, Регіна зазначила, що наразі погоджує ескіз сукні з дизайнерами. За послугами вона звернулася в елітний салон Москви EDEM COUTURE, який спеціалізується на створенні ексклюзивних вечірніх та весільних образів. Бренд також випускає кутюрні колекції.

Весільна сукня Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Оскільки кожна модель створюється індивідуально під клієнта, то однозначно назвати вартість сукні для Регіни Тодоренко неможливо. Однак вдалося з'ясувати, що мінімальна ціна весільного вбрання становить 150 тисяч рублів (понад 60 тис. гривень або 2,2 тис. доларів). В середньому сукня з салону обходиться клієнтам у 300-500 тисяч рублів (120-200 тис. гривень або від 4,5 до 7,5 тис. доларів). Інформацію про вартість вбрань раніше оприлюднили модельєри салону.

Весільна сукня Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Зазначимо, що ціни кутюрної сукні в московському салоні EDEM досягають 3,5 мільйона рублів (1,5 млн гривень або 55 тис. доларів).

Додамо. що шанувальники Регіни порадили їй вибрати для весілля пишну сукню, отже, якщо вона обере саме такий образ – на вбрання їй доведеться викласти "кругленьку" суму.

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