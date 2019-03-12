Тодоренко блиснула голими грудьми після чуток про другу вагітність

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, здивувала шанувальників відвертим фото.
Зірка вперше після народження первістка позувала на камеру в сміливому купальнику, який практично повністю оголив її груди. Відповідний знімок артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Регіна зізналася, що їй було страшно погодитися на таку зйомку, "коли бачиш у дзеркалі обвислий живіт і в'ялі ноги". Однак Тодоренко вдалося прийти в форму за короткий час (з дня її пологів пройшло три місяці).
Артистка також уточнила, що зйомка проходила за кордоном і дитина була разом з нею.
"Матусі, не турбуйтеся, син за кадром з моєю сестрою і хресною, ситий, гріється на сонечку (під парасолькою)! А взагалі страшно мені було погодитися на зйомку в купальниках після пологів, бачачи в дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, ГВ, йога і стрес творять чудеса", – зазначила Регіна.
Шанувальники артистки підтримали її, висловивши в коментарях під фото масу компліментів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка звалилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "цькувати його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почувається в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив його робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде і далі працювати в такому темпі.
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