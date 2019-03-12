Тодоренко блиснула голими грудьми після чуток про другу вагітність

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, здивувала шанувальників відвертим фото.

Зірка вперше після народження первістка позувала на камеру в сміливому купальнику, який практично повністю оголив її груди. Відповідний знімок артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Регіна зізналася, що їй було страшно погодитися на таку зйомку, "коли бачиш у дзеркалі обвислий живіт і в'ялі ноги". Однак Тодоренко вдалося прийти в форму за короткий час (з дня її пологів пройшло три місяці).

Артистка також уточнила, що зйомка проходила за кордоном і дитина була разом з нею.

"Матусі, не турбуйтеся, син за кадром з моєю сестрою і хресною, ситий, гріється на сонечку (під парасолькою)! А взагалі страшно мені було погодитися на зйомку в купальниках після пологів, бачачи в дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, ГВ, йога і стрес творять чудеса", – зазначила Регіна.

Шанувальники артистки підтримали її, висловивши в коментарях під фото масу компліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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