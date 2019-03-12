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Тодоренко блиснула голими грудьми після чуток про другу вагітність

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Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, здивувала шанувальників відвертим фото.

Зірка вперше після народження первістка позувала на камеру в сміливому купальнику, який практично повністю оголив її груди. Відповідний знімок артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Регіна зізналася, що їй було страшно погодитися на таку зйомку, "коли бачиш у дзеркалі обвислий живіт і в'ялі ноги". Однак Тодоренко вдалося прийти в форму за короткий час (з дня її пологів пройшло три місяці).

Артистка також уточнила, що зйомка проходила за кордоном і дитина була разом з нею.

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"Матусі, не турбуйтеся, син за кадром з моєю сестрою і хресною, ситий, гріється на сонечку (під парасолькою)! А взагалі страшно мені було погодитися на зйомку в купальниках після пологів, бачачи в дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, ГВ, йога і стрес творять чудеса", – зазначила Регіна.

Шанувальники артистки підтримали її, висловивши в коментарях під фото масу компліментів.

Тодоренко блиснула голими грудьми після чуток про другу вагітність

Тодоренко блиснула голими грудьми після чуток про другу вагітність

Тодоренко блиснула голими грудьми після чуток про другу вагітність

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Тег
шоу-бизнес
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