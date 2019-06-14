ТНМК святкують день народження: Фагот і Фоззі поділилися ексклюзивними історіями

Один із найвідоміших українських гуртів "Танок На Майдані Конго" у п'ятницю, 14 червня святкує свою річницю. За більш ніж 20 років музичної діяльності колектив не лише зумів завоювати собі гучне ім'я, але і помітно вплинути на розвиток альтернативної музики в Україні.

Більшість українських зірок тримають своє життя у таємниці — як особисте, так і гастрольне, а про багато речей доводиться лише здогадуватися. "Танок На Майдані Конго" з нагоди свята гурту вирішили відійти від подібних принципів. Ексклюзивно для OBOZREVATEL Фагот (Олег Михайлюта) та Фоззі (Олександр Сидоренко) розповіли про деякі факти зі своєї творчої біографії, які раніше не були відомі широкому загалу.

За що Фагота заарештували на Подолі? Про що попросив ТНМК легендарний Мартін Гор із Depeche Mode? Де познайомилися Фагот і Фоззі, а також про майбутню паузу для проекту — читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Гурт ТНМК Пресс-служба

Фоззі: "У 1998 році після концерту на Майдані Незалежності ми пішли гуляти з друзями на Андріївський узвіз. Вночі, у процесі гулянь, Фагот вирішив показати крик Тарзана над Подолом. За що був заарештований, як видно на фото нижче. Патрульний сказав нам, що поруч живе Кучма, і крики Тарзана кримінально караються. Одначе обійшлося".

Фагот: "Всі учасники харківського складу ТНМК торгували на ринку. Я возив до Польщі насоси, інші стояли на речовому ринку і торгували одягом. Вночі записувалися у консерваторії, вранці — на базар".

Фоззі: "Одного разу Фагот із друзями поїхав до Будапешту, на концерт Depeche Mode. І до них на вулиці випадково звернувся Мартін Гор (співак, гітарист, клавішник і діджей, перебуває у гурті Depeche Mode від часу його заснування у 1980 році). Тоді це була просто неймовірна удача — зустріти на вулиці музиканта такого масштабу, хоча Гор просто запитав у них дорогу".

Фагот і Фоззі познайомилися у 1992 році у харківському казино "777", де навчалися на круп'є. Час від часу вони і зараз грають у блекджек із друзями на природі.

Крайній авторський проект ТНМК — різдвяний вертеп, у якому весь гурт вдягнений у костюми і грає класичних вертепних персонажів. Всі читають вірші, написані спеціально для цього виступу, в якому репризи перемішуються з акустичними піснями.

28 серпня у Києві відбудеться концерт ТНМК із симфонічним оркестром у рамках програми колективу "Симфо хіп-хоп". Характерно, що після цього цей проект буде поставлений на паузу. Після "Симфо хіп-хопу" ТНМК планують взятися за нові експерименти, але, як наголосиили музиканти, це вже зовсім інша історія.

Читайте також на OBOZREVATEL інтерв'ю з учасниками гурту "Танок На Майдані Конго".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.