"Тиждень був у комі": стало відомо про стан Мойсеєва після інсульту

Російський артист, близький друг Алли Пугачової Борис Мойсеєв, який кілька років тому переніс інсульт, дотепер не може впоратися з наслідками важкого захворювання.

Так, артист відмовляється спілкуватися з пресою, оскільки йому важко говорити і формулювати думки. Також він повноцінно "вийшов на пенсію", оскільки працювати більше не може. Про це розповів його директор Сергій Горох, пише "Комсомольская правда".

"Зараз він уже може розмовляти, ми з ним ходимо в гості, на заходи. Він хоче з усіма спілкуватися, просто не може швидко донести свою думку, але добре розуміє. Розумових порушень немає, є труднощі з мовою", – розповів Сергій.

Борис Мойсеєв після інсульту Комсомольська правда

Також він додав, що після хвороби життя Мойсеєва розділилося на "до" і "після". Спочатку артист намагався приховати проблеми зі здоров'ям, що могло коштувати йому життя.

"Я пам'ятаю той день... Він мені подзвонив і сказав: "Уявляєш, я зараз заснув за кермом. Отямився, дивлюся, а я на червоному сигналі світлофора стою". Це були перші ознаки інсульту. Він приїхав додому, я викликав "Швидку". Лікарі нічого не встановили, сказали, що у нього сильна перевтома. Вранці знову дзвоню і відчуваю, що йому важко говорити, він недоговорює фрази", – розговорився директор Бориса.

Алла Пугачова і Борис Мойсеєв ВладТайм

Директор Мойсеєва зазначив, що одразу ж відчув недобре, незважаючи на те, що сам співак заперечував погане самопочуття. По приїзду швидкої його госпіталізували в клініку, де з'ясувався діагноз – ішемічний інсульт.

"Помчав до нього, поки їхав, подзвонив Йосипу Кобзону, він тут же викликав "Швидку". У лікарні Борю ввели в штучну кому, він тиждень провів у комі. Коли прийшов до тями, то взагалі не говорив", – додав Сергій.

За його словами, через деякий час Мойсеєва підтримали Кобзон і Алла Пугачова, які постійно відвідували в лікарні, а також допомагали з реабілітацією.

"Мовлення частково відновили, Кобзон влаштував його в Центр реабілітації, але Борис звідти втік. Сказав: "Зі мною там займаються, як з дитиною. Тримають за дурного". Там же вчили говорити мало не по складах. Алла Пугачова з Максимом Галкіним відвідували, приносили домашні котлетки. Постійно були на зв'язку", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Мойсеєв розповів, що дізнався дату своєї смерті. За словами артиста, він звернувся до провісниці, коли їздив до Парижа.

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