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СпортLady

Тіна Кароль прогулялася у відвертому топі: фотофакт

1.9тЧитати новину російською

Відома українська співачка Тіна Кароль прогулялася по місту у відвертому топі.

Знімок, на якому зображений повсякденний лук популярної артистки, вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Для прогулянки Тіна Кароль вибрала білий відвертий топ, що підкреслює її розкішні груди, а також синю спідницю в білий горошок.

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

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У топі за 400 євро і спідниці з розрізом: Тіна Кароль показала ефектний образ

Шанувальники артистки прийшли в захват від її зовнішнього вигляду, про що свідчать коментарі під фотографією.

"Красоточка", "Богиня", "Ти зводиш мене з розуму", - пишуть захоплені користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вийшла на публіку в сексуальному вбранні за 14 тисяч гривень.

Особа
Тіна Кароль
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