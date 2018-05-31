Тіна Кароль прогулялася у відвертому топі: фотофакт

Відома українська співачка Тіна Кароль прогулялася по місту у відвертому топі.

Знімок, на якому зображений повсякденний лук популярної артистки, вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Для прогулянки Тіна Кароль вибрала білий відвертий топ, що підкреслює її розкішні груди, а також синю спідницю в білий горошок.

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Шанувальники артистки прийшли в захват від її зовнішнього вигляду, про що свідчать коментарі під фотографією.

"Красоточка", "Богиня", "Ти зводиш мене з розуму", - пишуть захоплені користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вийшла на публіку в сексуальному вбранні за 14 тисяч гривень.