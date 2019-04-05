"Щойно з ліжка з Кіркоровим": ЗМІ розповіли про зустріч із Пугачовою з похмілля

Російські ЗМІ напередодні ювілею легенди радянської та російської естради, примадонни Алли Пугачової, розповіли про комічну зустріч зі співачкою.

Інцидент трапився в місті Істра, Підмосков'я, коли Пугачова була одружена з Кіркоровим. Журналісти приїхали до неї після дня її народження. Артистка вийшла до них скуйовджена, щойно з ліжка і з явними ознаками похмілля, пише "Експрес Газета".

"Одного разу після чергового дня народження Пугачової ми всією редакцією їздили на Істру до її заміського особняка, де зараз мешкає її онук Микита Пресняков з молодою дружиною. Години через дві вона до нас виповзла, обійнявшись із Кіркоровим, тодішнім чоловіком. Явно щойно з ліжка, з невеликого похмілля", — поділилися спогадами очевидці.

Пугачова і Кіркоров Дни.Ру

Також вони розповіли, що на минулий ювілей Пугачової на честь зірки поставили пам'ятник, на відкритті якого був присутній Володимир Жириновський.

"Тоді Володимир Вольфович таку промову проникливу виголосив, що навіть у затятих циніків навернулися сльози. Це потім Жириновський на передачу у Соловйова обзивав Пугачову "повією", — зазначили вони.

Пугачова і Кіркоров Камелек

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський продюсер і співак, відомий завдяки колективу "Ласковый май" Андрій Разін порівняв примадонну Аллу Пугачову з українським актором студії "Квартал 95" і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. На його думку, перемога Володимира Зеленського в першому турі виборів українського президента є однією з найважливіших подій року, але ювілей Пугачової (артистці виповниться 70 років 15 квітня) — важливіший.

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