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"Тільки не до Москви": російський артист зізнався в любові до Києва

2.5тЧитати новину російською

Російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський щиро сумує за Києвом і його душевними відкритими людьми. В цілому ж, перебуваючи в США, готовий вирватися куди завгодно, тільки не до Москви.

Про це артист написав на особистій сторінці у Facebook.

"Якщо б ви знали, як я сумую за Києвом. За їжею, за красунями, за душевними відкритими людьми...", - вказав він.

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За словами Лебединського, він не проти повернутися і до інших країн Європи.

"І в Нормандію хочу, в Парижопіль і Марсель, в Сан-Тропе, і на Комо-Лугано, і в Вільнюс, і в Барсу і Толедо, і в Порто! Багато, куди хочу, але тільки не до Москви", - додав він.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Олексій Лебединський присвятив Росії новий стьобний кліп.

Особа
Олексій Лебединський
Об'єкти
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