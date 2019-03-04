''Тільки гірше'': чоловік Тодоренко поскаржився на хворобу

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, розповів про проблеми зі здоров'ям, які заважають йому виходити на сцену.

На особистій сторінці в Instagram Топалов опублікував гнівне селфі, в коментарях до якого розповів, що ось уже декілька тижнів не може оговтатися від хвороби. За останній час співак втратив голос і навіть "завалив" одну з його вистав.

"А я ось усе ще хворію. Бісить уже. Кинув палити. Два тижні, як не палю. І що ви думаєте? Жах! Тільки гірше!" — розповів він.

"Голосу немає взагалі. Співати не можу. Виставу завалив, оскільки не зміг заспівати. Завтра на гастролі летіти. В студії працювати не можу. Голос на декілька тонів нижчий. Кашель 24/7. Ще й до того ж я злий, нервовий і жру все підряд. Уже набрав 6 кг", — додав він.

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У своєму пості Топалов також зробив акцент на тому, що у зірок теж бувають проблеми.

"Чудово, бл**ь, чудово. Це для всіх тих, хто думає, що наше життя — суцільна казка. Шикарно!" — продовжив він обурюватися.

У коментарях під постом артистку побажали якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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