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''Тільки гірше'': чоловік Тодоренко поскаржився на хворобу

36.4тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, розповів про проблеми зі здоров'ям, які заважають йому виходити на сцену.

На особистій сторінці в Instagram Топалов опублікував гнівне селфі, в коментарях до якого розповів, що ось уже декілька тижнів не може оговтатися від хвороби. За останній час співак втратив голос і навіть "завалив" одну з його вистав.

"А я ось усе ще хворію. Бісить уже. Кинув палити. Два тижні, як не палю. І що ви думаєте? Жах! Тільки гірше!" — розповів він.

"Голосу немає взагалі. Співати не можу. Виставу завалив, оскільки не зміг заспівати. Завтра на гастролі летіти. В студії працювати не можу. Голос на декілька тонів нижчий. Кашель 24/7. Ще й до того ж я злий, нервовий і жру все підряд. Уже набрав 6 кг", — додав він.

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У своєму пості Топалов також зробив акцент на тому, що у зірок теж бувають проблеми.

"Чудово, бл**ь, чудово. Це для всіх тих, хто думає, що наше життя — суцільна казка. Шикарно!" — продовжив він обурюватися.

У коментарях під постом артистку побажали якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Влад Топалов
Місце
Росія
Теги
InstagramНовини Росії
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