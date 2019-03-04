''Тільки гірше'': чоловік Тодоренко поскаржився на хворобу

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, розповів про проблеми зі здоров'ям, які заважають йому виходити на сцену.
На особистій сторінці в Instagram Топалов опублікував гнівне селфі, в коментарях до якого розповів, що ось уже декілька тижнів не може оговтатися від хвороби. За останній час співак втратив голос і навіть "завалив" одну з його вистав.
"А я ось усе ще хворію. Бісить уже. Кинув палити. Два тижні, як не палю. І що ви думаєте? Жах! Тільки гірше!" — розповів він.
"Голосу немає взагалі. Співати не можу. Виставу завалив, оскільки не зміг заспівати. Завтра на гастролі летіти. В студії працювати не можу. Голос на декілька тонів нижчий. Кашель 24/7. Ще й до того ж я злий, нервовий і жру все підряд. Уже набрав 6 кг", — додав він.
У своєму пості Топалов також зробив акцент на тому, що у зірок теж бувають проблеми.
"Чудово, бл**ь, чудово. Це для всіх тих, хто думає, що наше життя — суцільна казка. Шикарно!" — продовжив він обурюватися.
У коментарях під постом артистку побажали якнайшвидшого одужання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде й надалі працювати в такому темпі.
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