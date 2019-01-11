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''Тільки б дожити...'' Чоловік Тодоренко здивував особистим зізнанням про сім'ю

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Чоловік української артистки Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов здивував мережу особистим зізнанням. Так, артист зворушливо розповів про те, як планує провести старість.

У своєму акаунті в Instagram Топалов розмістив фото, де демонструється, як їхня з Регіною пара буде виглядати через кілька десятиліть.

"Я буду дуже крутим дідом, дасть Бог дожити! Буду незадоволеним, шкідливим, іноді гидким, але добрим і люблячим свою зграю. Тільки б дожити, і їм терпіння!" – зворушливо висловився Влад.

Також він додав, що в старості разом зі своєю сім'єю хоче багато подорожувати і продовжувати розвиватися в різних напрямках.

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"Тоді можна бути і модним, і веселим, і завжди на одній хвилі з онуками! Буду в татуюваннях і окулярах", – підсумував чоловік Тодоренко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов нещодавно стали батьками. Артистка народила сина в одній із державних лікарень у Москві.

На новоспечених батьків після появи малюка звалилася ціла хвиля критики через те, що вони тримають у таємниці подробиці про свого новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі раз у раз задають питання щодо малюка, проте вони довго їх ігнорували. Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі і залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення.

Незабаром Топалов зворушливо висловився про те, як почуває себе в ролі батька.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
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