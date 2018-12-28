''Тигриця!'' Українська зірка показала еротичний танець на камеру

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і колишня учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як Dj Nana, показала шанувальникам у мережі еротичний танець.

Артистка опублікувала гаряче відео в своєму Instagram-акаунті, на якому зображена у відвертій сукні, що підкреслює її апетитні форми (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Фанати Анастасії прийшли в захват від такого пікантного танцю і відвертих рухів співачки. У коментарях вони написали Нані безліч компліментів і слів похвали. Багато також порівняли її з тигрицею, граційною кішкою або чорною пантерою.

"Як завжди супер! Шикарна жінка – шикарний танець", – наголосили фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Dj Nana (Анастасія Кумейко) брала участь у проекті "Танці з зірками" в парі з відомим ресторатором Миколою Тищенком. Пара покинула шоу в четвертому випуску, поступившись тоді своїм суперникам Руслану Сенічкіну та Яні Цибульській.

Нещодавно зірка танцювального шоу постала перед шанувальниками в мережі повністю оголеною. Артистка показала гарячий знімок, на якому зображена без білизни, прикривши пікантні частини тіла прозорим халатом.