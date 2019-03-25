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The Prodigy розповіли, як і коли поховають соліста Кіта Флінта

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Учасники британського гурту The Prodigy запросили шанувальників провести в останню путь соліста Кіта Флінта, який покінчив життя самогубством на початку березня.

На офіційній сторінці рейв-гурту в Instagram з'явилася програма церемонії прощання, до якої можуть приєднатися всі бажаючі.

Згідно з наведеною інформацією, поховають співака в п'ятницю, 29 березня, у Брейнтрі — районі британського графства Ессекс, де він проживав. Фанатам гурту показали карту, передбачається, що уздовж маршруту вони створять коридор, яким пройде траурна процесія.

Церемонія в місцевій церкві буде закритою. Всередину потраплять тільки рідні та близькі друзі Кіта Флінта. Шанувальники зможуть слухати церемонію зовні церкви, а також до певного часу передати квіти.

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Як писав раніше OBOZREVATEL, незабаром після появи новин про смерть Кіта Флінта на офіційній сторінці The Prodigy в Instagram з'явилося повідомлення Ліама Хоулетта, засновника гурту. Згідно з наведеною ним інформацією, Флінт наклав на себе руки.

Британські ЗМІ припустили, що 49-річний музикант вкоротив собі віку через розставання з дружиною і вимушений продаж улюбленого будинку в Ессексі.

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Особа
група The Prodigy
Місце
Великобританія
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