The Hardkiss - Кораблi

The Hardkiss - кращий альтернативний проект 2016 і 2017 року за версією M1 Music Awards і група-володарка численних премій. Критики називають The Hardkiss одним з найяскравіших явищ в українському шоу-бізнесі за останні роки.

The Hardkiss вважається дуже стильною групою, над їх іміджем працює цілий загін стилістів. А кожен їх кліп - це справжній шедевр.

Так, пісня "Кораблі" - це історія про зраду і звільнення. Нариси пісні були зроблені солісткою Юлією Санін ще в 15 років. Режисером кліпу "Кораблі" виступив гітарист і креативний продюсер The Hardkiss Вал Бебко.

Як писав OBOZREVATEL, після прем'єри користувачі мережі позитивно відреагували на новий кліп колективу, зазначивши, що українською мовою їх пісні звучать чудово. Більше пісень The Hardkiss слухайте на Радіо.Обозреватель.