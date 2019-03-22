МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Тепер офіційно: Варнаву внесли в cписок "ворогів України"

2.1тЧитати матеріал російською

Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України внесло в "чорний список" осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці, російську ведучу Катерину Варнаву.

Згідно з оновленим списком Мінкультури, актриса і зірка Comedy Woman Варнава офіційно приєдналася до числа "ворогів України" у четвер, 21 березня. Перелік оприлюднений на сайті відомства.

Артистка не прокоментувала рішення українського Міністерства культури, проте до цього неодноразово говорила, що її засмучує заборона на в'їзд у країну, і як тільки закінчиться термін табу – вона одразу ж приїде в Київ.

Катерина Варнава

Катерина Варнава

Instagram @kativarnava

Новини
"Як від такої не загуляти?" Варнава жорстко розкритикувала Бузову

Зазначимо, що перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зараз у список внесені 148 осіб.

Список осіб, які становлять загрозу українській безпеці (фрагмент)

Список осіб, які становлять загрозу українській безпеці (фрагмент)

Сайт Мінкульту

Нагадаємо, що Катерина Варнава брала участь у КВН, а також у низці інших розважальних та гумористичних програм на російському телебаченні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну російської телеведучій Катерині Варнаві, яка також працювала на українському "Новому каналі" в шоу "Хто зверху" й у той же час із російськими колегами по Comedy Woman гастролювала в окупованому Криму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особи
Катерина ВарнаваКатерина Варнава
Теги
Новини Росіїзаборонили в'їзд
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
18
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семенов Александр
Семенов Александр
"ЦЭПЭРЭМОГА"!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры, вам не хватает смелости признаться, что все люди ваши враги, трусость и подлость национальная черта этих тварей бандер)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Михайлов Александр, ты бы еще заплакал... было бы убедительнее... и вслед. раз побольше эпитетов... будет похож на идиота... ты ведь этого добиваешься...???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бор Тарас
Бор Тарас
Михайлов Александр,шота у вас на дурке часто дают доступ в интернет,идиотик.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки