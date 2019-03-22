Тепер офіційно: Варнаву внесли в cписок "ворогів України"

Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України внесло в "чорний список" осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці, російську ведучу Катерину Варнаву.

Згідно з оновленим списком Мінкультури, актриса і зірка Comedy Woman Варнава офіційно приєдналася до числа "ворогів України" у четвер, 21 березня. Перелік оприлюднений на сайті відомства.

Артистка не прокоментувала рішення українського Міністерства культури, проте до цього неодноразово говорила, що її засмучує заборона на в'їзд у країну, і як тільки закінчиться термін табу – вона одразу ж приїде в Київ.

Катерина Варнава Instagram @kativarnava

Зазначимо, що перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зараз у список внесені 148 осіб.

Список осіб, які становлять загрозу українській безпеці (фрагмент) Сайт Мінкульту

Нагадаємо, що Катерина Варнава брала участь у КВН, а також у низці інших розважальних та гумористичних програм на російському телебаченні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну російської телеведучій Катерині Варнаві, яка також працювала на українському "Новому каналі" в шоу "Хто зверху" й у той же час із російськими колегами по Comedy Woman гастролювала в окупованому Криму.

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