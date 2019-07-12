"Тепер мабуть не в'їзна": актриса серіала Зеленського засвітилася на телемості пропагандистів

Актриса Маргарита Шубіна, відома за роллю в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", засвітилася на пропагандистському телемості 12 липня.

Вона брала участь в програмі під назвою "Треба поговорити" на телеканалі "Росія 1", де заявила, що ймовірно тепер буде нев'їзною в Україну.

За словами Шубіної, нещодавно вона відвідала Київ із сином Серафимом, якого зводила до пам'ятника Шарапову і Жеглову.

Маргарита Шубіна кадр з відео

"Я одна в'їзна тут? Я в'їзна, тепер мабуть ні. Я нічого не боюся. Справа не в цьому. Там хороші люди, прекрасні. Серафим бачив той пам'ятник. Я його возила якраз, коли був і перший тур президента Володимира Зеленського, і коли вже вибрали. У "Фейсбуці" фотографія навіть є. Ми з Серафимом у Києво-Печерській лаврі були", – розповіла вона.

За словами Шубіної, за рік у неї було 128 зльотів-посадок в Україні, через що вона навіть голос втратила. Останній раз Київ вона відвідала більше місяця тому.

"Ми летимо через Мінськ. Жах так жах. Так відбувається. Ми в цьому не винні. Щось сталося – не знаю, в політиці не розбираюся. Що можу сказати. Я в Києві ходжу по вулицях, розмовляю російською і мене впізнають в обличчя. Я ж не ховаюся, всі ж знають, що я росіянка. Всі нас люблять: в магазинах розмовляють російською, в готелях, охоронці, водії. І всі передають нам величезні привіти", – додала вона в ефірі пропагандистів.

Пропагандисти показали момент з "Сватів"

Тим часом, син Шубіної заявив, що ніякого дискомфорту в Україні не відчуває, всупереч залякуванням в РФ. "Вони такі ж люди. Все одно, що росіяни. Рідне місце", – сказав хлопчик.

син Шубіної кадр з відео

Нагадаємо, що на телеміст також прийшов російський режисер Володимир Меньшов, який поскаржився, що є забороненим в Україні і не може тепер відвідати Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевіркутелеканалу NewsOne на предмет державної зради.

10 липня Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, сказав, що телеміст відбудеться.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!