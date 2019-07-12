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"Тепер мабуть не в'їзна": актриса серіала Зеленського засвітилася на телемості пропагандистів

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Актриса Маргарита Шубіна, відома за роллю в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", засвітилася на пропагандистському телемості 12 липня.

Вона брала участь в програмі під назвою "Треба поговорити" на телеканалі "Росія 1", де заявила, що ймовірно тепер буде нев'їзною в Україну.

За словами Шубіної, нещодавно вона відвідала Київ із сином Серафимом, якого зводила до пам'ятника Шарапову і Жеглову.

Маргарита Шубіна

Маргарита Шубіна

кадр з відео

"Я одна в'їзна тут? Я в'їзна, тепер мабуть ні. Я нічого не боюся. Справа не в цьому. Там хороші люди, прекрасні. Серафим бачив той пам'ятник. Я його возила якраз, коли був і перший тур президента Володимира Зеленського, і коли вже вибрали. У "Фейсбуці" фотографія навіть є. Ми з Серафимом у Києво-Печерській лаврі були", – розповіла вона.

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За словами Шубіної, за рік у неї було 128 зльотів-посадок в Україні, через що вона навіть голос втратила. Останній раз Київ вона відвідала більше місяця тому.

"Ми летимо через Мінськ. Жах так жах. Так відбувається. Ми в цьому не винні. Щось сталося – не знаю, в політиці не розбираюся. Що можу сказати. Я в Києві ходжу по вулицях, розмовляю російською і мене впізнають в обличчя. Я ж не ховаюся, всі ж знають, що я росіянка. Всі нас люблять: в магазинах розмовляють російською, в готелях, охоронці, водії. І всі передають нам величезні привіти", – додала вона в ефірі пропагандистів.

Пропагандисти показали момент з "Сватів"

Пропагандисти показали момент з "Сватів"

Тим часом, син Шубіної заявив, що ніякого дискомфорту в Україні не відчуває, всупереч залякуванням в РФ. "Вони такі ж люди. Все одно, що росіяни. Рідне місце", – сказав хлопчик.

син Шубіної

син Шубіної

кадр з відео

Нагадаємо, що на телеміст також прийшов російський режисер Володимир Меньшов, який поскаржився, що є забороненим в Україні і не може тепер відвідати Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
Теги
пропаганда Свати
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Простите, а в чём пропаганда этого телемоста?
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Кастрюльки, а у вас есть оскароносные режиссеры, фильмы? А это правда, что вашему президенту, Трюдо носки подарил? А нашему, вот, Папа Римский медаль подарил, пятую по счету, с 1525 года!
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