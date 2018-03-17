"Тепер блондинка?" Вокалістка "НеАнгелів" здивувала зміною іміджу

Солістка української поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська несподівано змінила імідж.
Співачка змінила свій яскравий рудий колір волосся на блонд, про що свідчать свіжі знімки в Instagram-акаунті знаменитості.
"Важко блондинкам чи легко?" - підписала артистка одну з нових фотографій.
Слава Камінська
Instagram @slava_kaminska
Слава Камінська
Instagram @slava_kaminska
Едгар і Слава Камінські
Instagram @slava_kaminska
Шанувальників співачки дуже здивували зміни в її зовнішності. Підписники Слави відзначили, що новий колір волосся Камінської є дуже незвичним, але при цьому він їй личить.
Однак деякі фанати все ж наголосили, що рудий колір додавав артистці якусь "родзинку", а "блонд він і є блонд".
Як повідомляв "Обозреватель", раніше чоловік вокалістки "НеАнгелів" Слави Камінської поділився оголеним фото з дружиною.