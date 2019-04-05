Телеканал М1 готує спецпроект до Дня народження Ірини Білик

У суботу, 6 квітня, в день народження української співачки Ірини Білик, музичний телеканал М1 транслюватиме її кращі live-виступи.

Як повідомляє прес-служба телеканалу, починаючи з 19:45, канал транслюватиме найкращі live-виступи Ірини Білик на масштабних подіях: "Великий весняний концерт", "Велике весілля", проект "Без гриму", "M1 Music Awards".

Мікс-концерт об'єднає в собі хіти з різних альбомів: "Ти мій",“Любовь-яд”, “Волшебники” і т.д. – і попурі в дуеті з ALEKSEEV, чия версія пісні "А я пливу" стала впевненим стартом співака - всі вони будуть показані на телеканалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року Білик здивувала зміною іміджу. Артистка, яка довгий час була блондинкою, пофарбувала волосся в рудий колір.

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