"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, розлютив користувачів мережі дивним висловлюванням про свого маленького сина Майкла.
Так, артист і новоспечений батько на особистій сторінці в Instagram показав знімок, на якому зображений його малюк, який лежить на підлозі. Фанатів здивував підпис до фото.
"Весь у маму! Тягнеться до світу і його пізнання. Ну, або просто хоче зжерти глобус. Тут вже вирішуйте самі. Я – за зжерти", – пожартував Топалов.
Багато його фоловерів вважають, що такий підпис до знімка дитини – грубий і безглуздий. Влада ж назвали "батьком-наркоманом", очевидно, роблячи відсилання до чуток про те, що раніше співак нібито вживав заборонені речовини.
"Так грубо про дитину. Не треба говорити "зжерти", – обурилися користувачі.
"Головне, щоб пішов не в тата-наркомана. Хоча, гени..." – їдко зазначили коментатори.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дружина Влада Топалова, українка Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "цькувати його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через більш ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде і далі працювати в такому темпі.
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