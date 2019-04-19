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"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

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Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, розлютив користувачів мережі дивним висловлюванням про свого маленького сина Майкла.

Так, артист і новоспечений батько на особистій сторінці в Instagram показав знімок, на якому зображений його малюк, який лежить на підлозі. Фанатів здивував підпис до фото.

"Весь у маму! Тягнеться до світу і його пізнання. Ну, або просто хоче зжерти глобус. Тут вже вирішуйте самі. Я – за зжерти", – пожартував Топалов.

Багато його фоловерів вважають, що такий підпис до знімка дитини – грубий і безглуздий. Влада ж назвали "батьком-наркоманом", очевидно, роблячи відсилання до чуток про те, що раніше співак нібито вживав заборонені речовини.

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"Так грубо про дитину. Не треба говорити "зжерти", – обурилися користувачі.

"Головне, щоб пішов не в тата-наркомана. Хоча, гени..." – їдко зазначили коментатори.

"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

"Тато-наркоман": Топалов розлютив мережу грубими розмовами про дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Тег
Новини Росії
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