"Тато купить проект?" У мережі посперечалися через доньку Кошового на "Голос. Діти"

У вокальному проекті "Голос. Діти-5" взяла участь Варвара Кошова – д очки зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового. Виступ 11-річної дівчинки на шоу спровокувало гарячі суперечки в мережі.

Так, 11-річна Варвара Кошова стала зіркою третього ефіру п'ятого сезону проекту з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і зуміла розгорнути до себе всіх суддів. Користувачі мережі, в свою чергу, під відео з номером Варі на YouTube припустили, що її знаменитий батько "купить" проект і тоді змагання буде нечесним (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Варвара Кошова 1+1

Інші ж глядачі провели паралель з російський "Голосом", де перемогу здобула дочка відомої співачки Алсу Мікелла Абрамова і це спровокувало скандал, так як знамениті батьки дівчинки "купили голоси" для неї в фіналі.

Знайшлися й ті, хто розхвалив дівчинку за її талант і відмінний спів, вказавш хейтерам, що не потрібно шукати каверзи там, де їх немає.

"Цей рік буде чимось унікальним. Тренерам пора збирати манатки і звалювати, інакше буде заруба неабияка і все закінчиться великим скандалом", – припустили користувачі.

"Маячня! Навіщо йти вдруге? Сподіваюся, не буде як з Мікеллою. Її тато теж купить проект?" – обурилися інші.

"Люди, чого ви такі злі? Якщо батько відомий, так що, на дівчинку клеймо відразу? А нічого, що вона круто виступає?" – заступилися за Варвару фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Варвара Кошова вже була учасницею проекту "Голос. Діти" в третьому сезоні, де зуміла дійти до етапу "Бої". Через 2,5 року дівчинка повернулася на шоу, де викликала фурор в залі. Детальніше про те, як виступила Варвара і про інші виступи в ході третього ефіру дитячого "Голосу" читайте за цим посиланням.

Також нагадаємо, п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти" стартував в Україні 26 травня. Про те, як пройшов перший випуск, ви можете почитати тут. Подробиці другого випуску від 2 червня читайте за посиланням.

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