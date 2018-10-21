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''Танці з зірками-2018'': стало відомо, хто покинув шоу

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У неділю, 22 вересня, в ефірі каналу "1+1" відбувся дев'ятий випуск танцювального шоу "Танці з зірками-5", за підсумками якого проект залишила пара

OBOZREVATEL простежив за ходом випуску і пропонує дізнатися читачеві, кого глядачі більше не побачать в п'ятому сезоні шоу.

''Танці з зірками-2018'': стало відомо, хто покинув шоу
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''Танці з зірками-2018'': подробиці дев'ятого випуску шоу

Так, за результатами глядацького та суддівського голосувань в зоні ризику опинилися традиційно дві пари: боксер Денис Беринчик і Катерина Білявська разом з парою Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської.

В результаті танцювальне шоу покинули Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

5 разів у зоне ризики. У цього хлопця сталеві нерви. І Тільки він сегодня ввійде в клітку до тігріці, до тігріці @tsybulskayana, яка НЕ дозволяє Йому покинути шоу! Отже, Зустрічайте на головному паркеті країни - Руслан, Яна та смертельно-небезпечна гра з вогнем! 🔥 Если ви хочете підтримати пару Руслана та Яни - надсилайте СМС з кодом 14 на номер 7914 або телефонуйте 0 900 900 014. З одного номеру можна Проголосувати 10 разів за шкірних пару. # ТанцізЗіркамі

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

Як раніше писав OBOZREVATEL, Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі. Співачка сперечалася з учасниками танцювального проекту "Танці з зірками".

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