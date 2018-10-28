''Танці з зірками-2018'': букмекери назвали ймовірного переможця шоу

У неділю, 28 жовтня на телеканалі "1+1" відбувся черговий, десятий прямий ефір проекту "Танці з зірками". Букмекери назвали лідерів і аутсайдерів шоу.

Так, за прогнозами аналітиків, шанси на перемогу зростають у Іраклі Макацарії і Мішель Андраде. Також в трійці лідерів вже протягом декількох тижнів тримається актор Павло Вишняков. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба проекту.

Коефіцієнти потенційних переможців наступні: Іраклі - 3.0, Мішель - 3.5, Павло - також 3.0.

Іраклі і Яна

Мішель Андраде

Павло Вишняков і Юля Сахневич

Серед аутсайдерів - боксер Денис Берінчик і телеведуча Леся Нікітюк. Так, саме вони вважаються першими претендентами на виліт на думку букмекерів. Коефіцієнти обох конкурсантів складають 2.5.

Леся Нікітюк і Макс Єжов

Денис Берінчик і Катя Білявська

Нагадуємо, що з 14 пар учасників, які були на старті проекту, залишилося всього шість: Іраклі Макацарія - Яна Заєць, Мішель Андраде - Женя Кот, Леся Нікітюк - Максим Єжов, Павло Вишняков - Юля Сахневич, Денис Берінчик - Катерина Білявська, Ігор Ласточкін - Ілона Гвоздьова. До слова, пара Ласточкін-Гвоздьова є учасниками, які найбільш стрімко підвищують свої показники - незабаром вони можуть стати головними претендентами на перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня за підсумками дев'ятого прямого ефіру шоу "Танці з зірками" пара Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова стала безперечним лідером за підсумками оцінок журі. За запальний стріт-фанк вони отримали максимальний бал - 30, впевнено закріпившись на першій сходинці турнірної таблиці.