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''Танці з зірками-2018'': букмекери назвали ймовірного переможця шоу

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У неділю, 28 жовтня на телеканалі "1+1" відбувся черговий, десятий прямий ефір проекту "Танці з зірками". Букмекери назвали лідерів і аутсайдерів шоу.

Так, за прогнозами аналітиків, шанси на перемогу зростають у Іраклі Макацарії і Мішель Андраде. Також в трійці лідерів вже протягом декількох тижнів тримається актор Павло Вишняков. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба проекту.

Коефіцієнти потенційних переможців наступні: Іраклі - 3.0, Мішель - 3.5, Павло - також 3.0.

Іраклі і Яна

Мішель Андраде

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Павло Вишняков і Юля Сахневич

Серед аутсайдерів - боксер Денис Берінчик і телеведуча Леся Нікітюк. Так, саме вони вважаються першими претендентами на виліт на думку букмекерів. Коефіцієнти обох конкурсантів складають 2.5.

Леся Нікітюк і Макс Єжов

@lesia_nikituk Вже довела, что вона чудова драматична акторка, но ее місце - у цирку 🤹♂️ Тому сегодня клоунеса Леся вражатіме и появится на паркеті оголені! 😱 І Архів НАЙГОЛОВНІШЕ вона приготували Дещо для Влада Ями ... Не пропустіть Виступ зірки просто зараз! 😊 Если ви хочете и далі насолоджуватіся танцями цієї парі - надсилайте СМС з кодом 02 на номер 7914 або телефонуйте 0 900 900 002. З одного номеру можна Проголосувати 10 разів за шкірних пару. # ТанцізЗіркамі

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

Денис Берінчик і Катя Білявська

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Нагадуємо, що з 14 пар учасників, які були на старті проекту, залишилося всього шість: Іраклі Макацарія - Яна Заєць, Мішель Андраде - Женя Кот, Леся Нікітюк - Максим Єжов, Павло Вишняков - Юля Сахневич, Денис Берінчик - Катерина Білявська, Ігор Ласточкін - Ілона Гвоздьова. До слова, пара Ласточкін-Гвоздьова є учасниками, які найбільш стрімко підвищують свої показники - незабаром вони можуть стати головними претендентами на перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня за підсумками дев'ятого прямого ефіру шоу "Танці з зірками" пара Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова стала безперечним лідером за підсумками оцінок журі. За запальний стріт-фанк вони отримали максимальний бал - 30, впевнено закріпившись на першій сходинці турнірної таблиці.

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
Денис БеринчикІраклі МакацаріяЛеся НикитюкМишель Андраде (Michelle Andrade)
Об'єкт
Танці з зіркам
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