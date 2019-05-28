Такого ще не бачили: Пономарьов "підірвав" мережу яскравим кліпом

Український співак Олександр Пономарьов представив яскравий і незвичайний кліп до літнього треку "Море".

Відповідний ролик опублікований в офіційному YouTube-каналі народного артиста України (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Пономарьов висміяв у новому кліпі свій зоряний статус. Глядач може побачити домогосподарку, яка свариться з чоловіком через любов до співака, молоду фанатку, яка в захваті чує, що він кличе на море "саме її" з екрану.

Фанатка в кліпі Олександра Пономарьова скріншот

Також показано двох алкоголіків, які просять Пономарьова забрати їхніх дружин. Користувачі були в захваті від кліпу. Багато хто помітив, що артист був представлений у дуже незвичному вигляді. Адже він зазвичай виступає в ролі ліричного героя. Ролик викликав бурю позитивних емоцій.

Олександр Пономарьов у кліпі "Море" Кадр із відео

"Дуже незвичний кліп, як для Вас, Олександре! Але посмішка з обличчя не сходить", "Класне відео. Веселе, як і сама пісня", "Класний, позитивний і одразу хочеться на море", "Відчуття після перегляду ніби побувала на морі. Спасибі всій команді", "Без посмішки не дивилася ані секунди. І Вже причепилося "зааберуу тебе десь...", – пораділи фанати.

Олександр Пономарьов - "Море" (сцена з алкоголіками) Скріншот

Сімейна пара в кліпі Олександра Пономарьова Кадр із кліпу

Ще одна сімейна пара в кліпі "Море" Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього Пономарьов представив у мережі кліп до треку "Зима", який зняв із режисером Владом Разіховскім у п'яти різних странах.

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