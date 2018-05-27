"Такий, як усі": фіналістка "Холостяка" різко висловилася про Рождена

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-8" Галя Присташ, яка покинула проект за крок до перемоги, різко висловилася про його головного героя - співака Рождена Анусі.
Шоу дівчина покинула гордо - вона відмовилася навіть прощатися з Холостяком, за увагу якого боролася весь сезон. Причини такого вчинку Галя пояснила у своєму Instagram-акаунті після виходу фінального епізоду на телеекрани.
"Чому все так?" - тому, що він виявився таким, як усі. Він був за крок від того, щоб підтвердити мою віру, що він не такий, як всі... Він не зміг дати шанс нашій історії, тому я дарую їй хвилину свого мовчання", - написала учасниця реаліті.
"Чому все так?" - Тому, що ВІН оказался таким, як усі. ВІН БУВ за крок до того, щоб підтвердіті мою віру, что ВІН НЕ такий як всі ... ВІН НЕ зміг дати шанс Нашій історії, тому я дарую їй хвилини свого Мовчаном. Окреме дякую, что хоча б цею момент без монтажу !!! # ЛюблюВасУсіх! # ДоЗустрічі💋 # ЩасліваХолостячка А мені є ще много чего Вам Сказати! Аджея це только щасливий початок👏
До слова, саме з Галею Рожден вперше поцілувався на проекті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна учасниця "Холостяка" Анетті розповіла про Рождена Анусі.
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