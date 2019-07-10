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"Така, як є, без фотошопу": 70-річна Пугачова вразила мережу зовнішністю

6.6т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова вразила своїх шанувальників зовнішнім виглядом.

Так, 70-річну артистку в Юрмалі підловила на вулиці юна фанатка і сфотографувалася з нею. Знімок дівчинка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Кinoshow.com

Знімок також поширили на фан-сторінках, присвячених Пугачовій, де фанати примадонни прийшли в захват від її доглянутого зовнішнього вигляду.

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Багатьох здивувало те, що артистка зображена на фото без явного застосування фотошопу і інших графічних редакторів.

"Тут Алла Борисівна така, як є насправді, без фотошопу. Дуже природна", – відзначили шанувальники.

"Така, як є, без фотошопу": 70-річна Пугачова вразила мережу зовнішністю
"Така, як є, без фотошопу": 70-річна Пугачова вразила мережу зовнішністю
"Така, як є, без фотошопу": 70-річна Пугачова вразила мережу зовнішністю
"Така, як є, без фотошопу": 70-річна Пугачова вразила мережу зовнішністю
"Така, як є, без фотошопу": 70-річна Пугачова вразила мережу зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачова викликала ажіотаж спільним знімком з Ігорем Ніколаєвим і його 36-річною дружиною Юлією Проскуряковою. Фанати відзначили, що вони виглядають, немов ровесниці.

Відзначимо, Пугачовій в квітні 2019 року виповнилося 70 років.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Особа
Алла Пугачова
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
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