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''Така сексуальна'': учасниця ''Танців з зірками'' вразила Instagram фото в білизні

1.3тЧитати матеріал російською

Екс-солістка гурту Nikita та учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як Dj Nana, розбурхала своїх читачів в Instagram черговим еротичним фото.

На особистій сторінці у соцмережі знаменитість опублікувала домашнє фото, на якому зображена в обтягуючому боді, яке підкреслило форми її тіла.

"Написала довгий текст і видалила. Навіщо ускладнювати п'ятницю", - прокоментувала фотографію Кумейко.

Всього за кілька годин знімок зібрав понад 2 тис. лайків, в коментарях фоловери знаменитості заговорили про її зовнішність.

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"Фігура просто вау!", "Така сексі", "Дуже чудово виглядаєте", "Як завжди бездоганно красива і мега сексуальна", - вказали під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Dj Nana (Анастасія Кумейко) брала участь в проекті "Танці з зірками" в парі з відомим ресторатором Миколою Тищенком. Пара покинула шоу в четвертому випуску, поступившись тоді своїм суперникам Руслану Сенічкіну та Яні Цибульській.

Нещодавно зірка танцювального шоу постала перед шанувальниками в мережі повністю оголеною. Артистка показала гарячий знімок, на якому зображена без білизни, прикривши пікантні частини тіла прозорим халатом.

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
Анастасія Кумейко
Місце
Україна
Теги
соцмережіInstagramТанці з зірками
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