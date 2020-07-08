Фріске могло б виповнитися 46: як її родина скандалить з Шепелєвим після смерті співачки

Батько співачки Жанни Фріске розповів про те, як її чоловік, ведучий Дмитро Шепелєв обманом заволодів її майном, "відібравши" у них частину нерухомості доньки. Також родина співачки постійно свариться через сина Фріске Платона.

У середу, 8 липня Фріске могла б відзначити 46-річчя, але не дожила до ювілею – вона померла після важкої боротьби з онкологією в 2015 році. OBOZREVATEL вирішив докладніше розповісти про скандали, які виникли в її родині після смерті співачки.

"Діма продав особняк, який дочка (Жанна Фріске – Ред.) купувала разом з ним. Віддав його за безцінь – 7 млн рублів. Юристи з'ясовують, як він зміг здійснити операцію, адже частина будинку належала нам", – розговорився батько співачки Володимир про вчинки Дмитра Шепелєва після смерті Жанни.

Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв Cosmopolitan

Також Володимир Фріске додав, що наразі він намагається перешкоджати їхньому спілкуванню з сином Жанни Платоном, вихованням якого займається більшою мірою Шепелєв. Телеведучий, крім цього, не пускає сім'ю в квартиру, яка раніше належала виключно Фріске.

Нібито Шоб рідепелєв, щні покійної співачки не потрапили в її квартиру, залив замкову щілину клеєм.

Жанна і Платон

"А на днях ми приїхали в московську квартиру Жанни, хотіли забрати рахунки за комунальні послуги. Так довелося розкривати двері і міняти замок – свердловину залили клеєм. Крім Дмитра, це ніхто не міг зробити: комплекс елітний, на територію не пускають сторонніх, та й вандалів серед сусідів немає. Опісля Шепелєв дзвонив і вимагав надати доступ в апартаменти: мовляв, Платон – законний спадкоємець. Так і є, але йому ще не виповнилося 18 років", – розповів батько співачки.

Він додав, що сім'я Фріске не довіряє Шепелєву, так як він не вперше їх обманював.

"Просто Дімі не довіряємо. Коли Жанночка хворіла, він поселив там батьків, а ми дізналися вже по факту", – підсумував Володимир Фріске.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська поп-зірка Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року від раку мозку. Із злоякісною неоперабельною пухлиною співачка боролася близько двох років. Тоді її постійно підтримував чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв. Він самотужки виховує їх спільного сина Платона, якому нещодавно виповнилося 6 років (на момент смерті матері хлопчику було 2 роки).