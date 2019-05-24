Таємні образи і холод у стосунках: названо тривожний нюанс у сімейному житті Потапа і Каменських

Весілля музикантів Потапа і Насті Каменських 23 травня стало однією із найгучніших і найбільш очікуваних подій в Україні. Пара уклала шлюб через кілька років роману, який вони зберігали в найсуворішому секреті. Тепер, після того, як мільйони людей стежили за подією, багатьох цікавить, як проходитиме сімейне життя зоряної пари.

OBOZREVATEL звернувся по допомогу до таролога і з'ясував, якщо вірити розкладу карт на подружнє життя артистів, вони дійсно будуть міцною парою і матимуть щасливу сім'ю. Однак негативні моменти також будуть присутні, і йдеться про досить серйозні речі, образи і навіть зраду.

Прогноз складений за допомогою колоди карт Таро "Арт-Нуво".

Потап і Настя MOZGI Ent.

Колісниця

Емоції, що надмірно контролюються, можуть зашкодити Потапу та Насті вибудувати ідеальний шлюбний союз. Бажання втекти на волю від обтяжливих для серця стосунків рано чи пізно може навідати когось із пари. Це, звісно, завдаватиме емоційних травм, викликатиме байдужість і холод. Однак все це тимчасове явище. Щоб цього всього не сталося — їм варто чітко вибудувати особисті кордони і дотримуватися їх.

Трійка Мечів

Ця карта засвідчує тривоги, страх болю і втрати, хоча, можливо, для цього немає особливих підстав. Традиційне значення карти: розпад альянсу, і зазвичай воно проявляється досить помітно. Це карта поділу, охолодження, розбрату, розставання, розриву особистих стосунків.

Присутній ризик травматичних зіткнень, хворобливих сварок, можливе навіть розлучення — на стосунки ляже якась тінь. Треба постаратися поменше розповідати про особисте, тоді ситуації можна уникнути. Тим більше, що Потап і Настя — потенційно потужний союз.

Диявол

У розкладі на особисті і любовні стосунки карта Диявол має гарне, і навіть пікантне значення. Магнетизм, почуття цілковитого зачарування людиною, і навіть якась залежність від коханого. У Потапа і Каменських є одна риса, яка дозволить їм створити дійсно міцну сім'ю. Вони обидва — внутрішньо сильні люди, які займаються улюбленою справою і ніколи не лізуть у справи одне одного, якщо в цьому немає необхідності. Вони просто живуть інтересами одне одного і щиро цінують те, у що вкладає сили кохана людина.

У стосунках приваблює їх і матеріальний, і фізичний, і емоційний бік. Але їм важливо усвідомити себе господарями своїх почуттів.

Король Мечів

Небезпека прийде від чоловіка. Це, більшою мірою, загрожує самій Насті Каменських. Небезпека не матиме любовного характеру, скоріше, справа може стосуватися фінансів. Це, ймовірно, може статися в перші кілька років після весілля. Насті треба буде ухвалити рішення щодо своєї кар'єри. Якщо врахує поради Потапа — може уникнути неприємних наслідків. Вчинить по-своєму — втратить велику суму. Зрада або жорстокість, схильність маніпулювати людиною — все це жахливо, але якщо чоловік і жінка триматимуться одне одного, то зможуть подолати всі труднощі.

Четвірка Кубків

Стосунки Насті Каменських і Потапа може затьмарити глибоко затаєна образа. Можливо, когось із пари зрадить близький друг або партнер по бізнесу, але водночас відхід цієї людини з життя надалі призведе до позитивнішого результату. Також карти передбачають виникнення моментів застою через перевтому і відсутність енергії, нових вражень і переживань. Їм важливо буде вийти зі своєї зони комфорту.

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