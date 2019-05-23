Таємне весілля Потапа і Каменських підтвердилося: з'явилося сенсаційне відео

У мережі з'явилося сенсаційне відео шоумена Потапа (Олексій Потапенка) зі співачкою Настею Каменських (NK), де артист відкрито зізнався в коханні. Саме ж весілля артистів відбудеться 23 травня в одному із ресторанів під Києвом. Судячи з усього, Настя і Потап офіційно вже одружені – артисти розписалися, після чого в ресторані пройде урочиста церемонія для гостей. Місце проведення весілля ретельно приховувалося, але OBOZREVATEL вдалося з'ясувати, де проходить захід.

На YouTube-каналі Потапа опублікували ролик, де артист нарешті відкрив таємницю їх cтосунків з Каменських (ролик знаходиться внизу сторінки).

"Це справжня любов. У нас будуть гарні і милі діти", – заспівав артист в знаковому треку ПТП "Константа". Також в рядках Потап вказав "я остання людина, яка приховувала стосунки 100 тисяч років", і зазначив, що таким чином він хотів уберегти Настю від публічних висловлювань.

Потап і Настя (весілля) MOZGI Ent.

Таким чином і підтвердилися чутки про весілля, яке відбудеться у четвер, 23 травня 2019 року.

"Дуже багато хто питає, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі питання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. "Константа" – це чесне визнання чоловіки в любові до своєї жінки. Зызнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій сьогодні одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов", – прокоментував подію Потап.

Весілля Потапа і Насті MOZGI Ent.

Нагадаємо, що в мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських існує роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну.діяльність на паузу.

Весілля Потапа і Насті MOZGI Ent.

Весілля Потапа і Насті MOZGI Ent.

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

"Весільний" ролик Потапа і Насті YouTube

А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.