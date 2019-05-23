Таємне весілля Потапа і Каменських підтвердилося: з'явилося сенсаційне відео

У мережі з'явилося сенсаційне відео шоумена Потапа (Олексій Потапенка) зі співачкою Настею Каменських (NK), де артист відкрито зізнався в коханні. Саме ж весілля артистів відбудеться 23 травня в одному із ресторанів під Києвом. Судячи з усього, Настя і Потап офіційно вже одружені – артисти розписалися, після чого в ресторані пройде урочиста церемонія для гостей. Місце проведення весілля ретельно приховувалося, але OBOZREVATEL вдалося з'ясувати, де проходить захід.
На YouTube-каналі Потапа опублікували ролик, де артист нарешті відкрив таємницю їх cтосунків з Каменських (ролик знаходиться внизу сторінки).
"Це справжня любов. У нас будуть гарні і милі діти", – заспівав артист в знаковому треку ПТП "Константа". Також в рядках Потап вказав "я остання людина, яка приховувала стосунки 100 тисяч років", і зазначив, що таким чином він хотів уберегти Настю від публічних висловлювань.
Потап і Настя (весілля)
MOZGI Ent.
Таким чином і підтвердилися чутки про весілля, яке відбудеться у четвер, 23 травня 2019 року.
"Дуже багато хто питає, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі питання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом. Це мої почуття, частина моєї душі і мого серця. "Константа" – це чесне визнання чоловіки в любові до своєї жінки. Зызнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і на якій сьогодні одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про нашу любов", – прокоментував подію Потап.
Весілля Потапа і Насті
MOZGI Ent.
Нагадаємо, що в мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських існує роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну.діяльність на паузу.
Весілля Потапа і Насті
MOZGI Ent.
Весілля Потапа і Насті
MOZGI Ent.
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
"Весільний" ролик Потапа і Насті
YouTube
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, яке заплановане на 23 травня.
Каменських і Потапа вже почали масово вітати в мережі з прийдешнімм весіллям.
На церемонії 23 травня буде присутня колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка може стати свідком.
Співачка прокоментувала чутки про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю.
Менеджмент Каменських, в свою чергу, запевнив, що артисти зроблять заяву, якщо буде привід, а поки інформація про весілля – просто чутки.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
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