Таємне стане явним: стало відомо, чого чекати від четвертого випуску "Холостяк-9"

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" спливе правда про порушення правил головним героєм Микитою Добриніним, який подарував телефон Олі.
Як йдеться в анонсі, суперниці будуть не в захваті від того, що учасниця підтримує зв'язок з Холостяком, через що в будинку розгориться скандал (щоб подивитися анонс четвертого випуску проекту, проскрольте до кінця сторінки).
Холостяк-9 выпуск 4
колаж
Судячи з ролику, Микита буде досить часто і тісно підтримувати контакт з дівчиною. Вони будуть телефонувати один одному і листуватися.
Але таємне стане явним, і учасниці влаштують розбірки і з'ясування відносин з Олею, яка приховувала від усіх правду. Суперниці будуть впевнені, що їй це з рук не зійде.
Так як постійний зв'язок з однією учасницею – проти правил, і всі про це дізнаються, Микиті доведеться вирішити, як виплутуватися з цієї ситуації.
Також в четвертому випуску відбудеться романтичне побачення Добриніна з Юлею, Анею та Мариною на Кіпрі, куди він запросив дівчат у кінці попередньої серії. З однією з учасниць виникне зв'язок і сильна симпатія. Шоу вийде 29 березня на телеканалі СТБ. Всі подробиці читайте в наших матеріалах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням. З проекту пішли одразу троє дівчат.
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