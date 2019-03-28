Таємне стане явним: стало відомо, чого чекати від четвертого випуску "Холостяк-9"

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" спливе правда про порушення правил головним героєм Микитою Добриніним, який подарував телефон Олі.

Як йдеться в анонсі, суперниці будуть не в захваті від того, що учасниця підтримує зв'язок з Холостяком, через що в будинку розгориться скандал (щоб подивитися анонс четвертого випуску проекту, проскрольте до кінця сторінки).

Холостяк-9 выпуск 4 колаж

Судячи з ролику, Микита буде досить часто і тісно підтримувати контакт з дівчиною. Вони будуть телефонувати один одному і листуватися.

Але таємне стане явним, і учасниці влаштують розбірки і з'ясування відносин з Олею, яка приховувала від усіх правду. Суперниці будуть впевнені, що їй це з рук не зійде.

Так як постійний зв'язок з однією учасницею – проти правил, і всі про це дізнаються, Микиті доведеться вирішити, як виплутуватися з цієї ситуації.

Також в четвертому випуску відбудеться романтичне побачення Добриніна з Юлею, Анею та Мариною на Кіпрі, куди він запросив дівчат у кінці попередньої серії. З однією з учасниць виникне зв'язок і сильна симпатія. Шоу вийде 29 березня на телеканалі СТБ. Всі подробиці читайте в наших матеріалах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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