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''Та ти мужик!'' Епатажна Кончіта Вурст вразила змінами в зовнішності

3.4тЧитати матеріал російською

Австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий образом виконавиці Кончіти Вурст, переможниці "Євробачення-2014", вразив своїх шанувальників кардинальними змінами в зовнішності.

На особистій сторінці в Instagram виконавець опублікував фото, на якому зображений в суворому чоловічому образі. Примітно, що тіло співака стало більш спортивним, а борода і волосся - білими.

Судячи з усього, знімок відноситься до одного з творчих проектів, в яких задіяний Нойвірт.

Всього за годину знімок артиста зібрав у соцмережі більше 4 тис. лайків, в коментарях прихильники здивувалися змінам знаменитості.

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"Вау, такою Кончіту Вурст ми ще не бачили", "Та ти мужик, до того ж ще той красень", "Несподівано. Дуже несподівано", "А вам личить", - відзначили під знімком Нойвірта.

Чи має намір артист повернутися до більш жіночного образу Кончіти Вурст, на даний момент не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська модель і телезірка Кім Кардашьян кардинально змінила імідж. Діва зважилася знову перетворитися на блондинку, а результатами поділилася з фоловерами в Instagram.

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Особа
Кончіта Вурст
Теги
InstagramЄвробачення
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Д Алексей
Д Алексей
Сча пердаки ваты подгорать будут))) это вам не жыриновский🐀👎🦌🤮🇷🇺
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