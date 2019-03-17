''Та ти мужик!'' Епатажна Кончіта Вурст вразила змінами в зовнішності

Австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий образом виконавиці Кончіти Вурст, переможниці "Євробачення-2014", вразив своїх шанувальників кардинальними змінами в зовнішності.

На особистій сторінці в Instagram виконавець опублікував фото, на якому зображений в суворому чоловічому образі. Примітно, що тіло співака стало більш спортивним, а борода і волосся - білими.

Судячи з усього, знімок відноситься до одного з творчих проектів, в яких задіяний Нойвірт.

Всього за годину знімок артиста зібрав у соцмережі більше 4 тис. лайків, в коментарях прихильники здивувалися змінам знаменитості.

"Вау, такою Кончіту Вурст ми ще не бачили", "Та ти мужик, до того ж ще той красень", "Несподівано. Дуже несподівано", "А вам личить", - відзначили під знімком Нойвірта.

Чи має намір артист повернутися до більш жіночного образу Кончіти Вурст, на даний момент не відомо.

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