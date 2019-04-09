"Своїх дітей теж принижує?" Лободу розкритикували в Росії за некоректну поведінку на ТБ

Популярна українська співачка і одна з наставниць шоу "Голос.Дети" на російському телебаченні викликала шквал критики через ставлення до одного з учасників вокального проекту після його поразки.

Так, юний співак Іван Стариков у компанії ще двох учасників виконав пісню Мусліма Магомаєва "Синяя вечность", але зірковий тренер команди Валерій Меладзе не вибрав його для продовження роботи на проекті. Хлопець заплакав, після чого Лобода дорікнула йому в тому, що "чоловіки не плачуть". Відео інциденту опубліковане на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чоловіки плачуть лише від щастя. Не можна плакати", — заявила Лобода дитині, а потім звернулася до Меладзе: "Ох, які сентиментальні у вас діти, непросто вам буде".

YouTube

Неоднозначна реакція Лободи на сльози дитини викликала масу докорів з боку користувачів мережі.

"Яка непрофесійна поведінка. Фу. Своїх дітей вона теж при всіх принижує?" — розкритикували артистку в коментарях.

YouTube

"Доводять дітей до сліз, а пафосні тітки потім ноги витирають", — додали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода здивувала шанувальників українською мовою в ефірі російського ТБ.

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