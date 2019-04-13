Світський Київ в захваті від заголовного хіта стадіонного шоу MONATIK

Прем'єра нового синглу і найграндіозніша постановка від MONATIK викликала нереальний захват у гостей "Вечори прем'єр" з Катериною Осадчою.

MONATIK вперше презентував титульний сингл свого стадіонного шоу "LOVE IT ритм" на "Вечорі прем'єр" з Катериною Осадчою. Виступ MONATIK викликав справжній фурор і захват серед гостей події. Весь світський Київ танцював під новий трек мультіартіста, який задає фірмове ритмічне напрямок в поп-музиці, передає його прес-служба.

Глядачі зможуть побачити виступ 29 квітня в рамках телеверсії на каналі "1+1", а тим часом гості заходу, які побачили виступ першими, були настільки захоплені і зворушені номером MONATIK, що до сих пір на своїх сторінках в соціальних мережах продовжують ділитися численними захопленими відео і своїми враженнями.

У своєму приголомшливому виступі MONATIK об'єднав безліч творчих і театральних етюдів: оркестр, хор, степісти, баскетболісти, акробати і навіть соліст ансамблю Вірського.

Захват не приховували навіть знаменитості. У світському партері виступ MONATIK порівняли з кращими професійними перфоменсами всесвітньо відомого цирку дю Солей. Безперечно, LOVE IT ритм - геніальний твір, який повинен звучати по всій земній кулі!

Бездоганні танці, образи, в яких продумана зі смаком кожна деталь, і неймовірний хіт, який оселився з перших же секунд в головах гостей Вечору, підкреслюють багатогранність таланту артиста. Сукупність всього цього перетворює виступ в неймовірно надихаюче видовище. Вперше артист представив тизер найбільш пам'ятних образів зі свого нового кліпу.

Режисером-постановником даного перфомансу став Денис Стульников, який зараз працює над створенням Stadium Show "LOVE IT ритм". Ведуча а Катерина Осадча зазначила, що настрій номеру нагадував відкриття олімпійських ігор. Якщо такий невимовно масштабної стала презентація заголовного синглу шоу, варто тільки уявити, що команда артиста готує для нас 1 червня.

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