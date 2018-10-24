Світлану Лободу екстрено прооперували: що сталося

Українська співачка Світлана Лобода перенесла термінову операцію на нирці. Тепер протягом тижня їй доведеться дотримуватися суворого постільного режиму.

Про це повідомляє SUPER з посиланням на джерело у московській клініці, куди госпіталізували артистку.

Наразі лікарям вдалося стабілізувати стан співачки.

Крім того, всі дати концертів Лободи у Москві, заплановані на кінець жовтня, перенесли.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Москві екстрено госпіталізували популярну українську співачку Світлана Лободу. Артистку доправили у лікарню із сильними болями у животі.