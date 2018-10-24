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Світлану Лободу екстрено прооперували: що сталося

8.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода перенесла термінову операцію на нирці. Тепер протягом тижня їй доведеться дотримуватися суворого постільного режиму.

Про це повідомляє SUPER з посиланням на джерело у московській клініці, куди госпіталізували артистку.

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Наразі лікарям вдалося стабілізувати стан співачки.

Крім того, всі дати концертів Лободи у Москві, заплановані на кінець жовтня, перенесли.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Москві екстрено госпіталізували популярну українську співачку Світлана Лободу. Артистку доправили у лікарню із сильними болями у животі.

Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
Місце
РосіяМосква
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