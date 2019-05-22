"Світ перевернувся": Нікітюк поділилася особистою трагедією

Українська телеведуча і зірка мережі Леся Нікітюк зробила особисте зізнання про розрив відносин, який дуже важко переживала.

За словами Лесі, після того, як вона розійшлася зі своїм хлопцем, вона довго плакала і відчувала, що "її світ перевернувся". Про це вона розповіла в рамках програми "Екзамен з Єфросиніною" (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Нікітюк підтвердила, що її роман тривав 2,5 роки, але почуття так і не вдалося зберегти. Зараз Леся вільна і відкрита до нових відносин, однак про старі їй як і раніше боляче говорити. Та й розкривати ім'я свого екс-обранця вона також відмовилася.

Леся Нікітюк Главред

"Я вільна. Уже переплакала і відпустила. Ми дуже любили один одного і як і раніше живемо стінка до стінки. Мені спокійно, коли я чую, як він приходить додому в свою квартиру, моя собака починає скиглити, тому що вона знає, що він вже вдома. Ми постійно випадково зустрічаємося, при чому я відчуваю цю зустріч. Ми вітаємося, спілкуємось, але не більше", – додала вона.

"Я в стані самотності, але я вже прийняла цю самотність. Я спочатку його дуже боялася. Перекинувся мій світ, як так... Я сама припинила ці відносини, але не можу сказати, припинилося почуття, чи ні. Далі буде вирішувати Бог", – підкреслила Леся.

Леся Нікітюк YouTube

Нагадаємо, Леся ретельно приховувала свого коханого від громадськості і навіть після розриву не називає його імені. Вони познайомилися на сходовому майданчику лише через два роки після переїзду Нікітюк в свою квартиру. Про їх розставання стало відомо в лютому 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк розбурхала мережу постільним фото, яке дало привід її шанувальникам думати, що у неї з'явився новий чоловік. Артистка поки заявляє, що не готова коментувати чутки.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.