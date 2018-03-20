"Сувенір з Одеси": чим глядачів підкорила 1 серія

У понеділок, 19 березня, на телеканалі "1+1" стартував історичний серіал "Сувенір з Одеси".

Події, про які йдеться в кінострічці, розгортаються у 1975 році в Одесі. Про те, чим глядачів вразила перша серія, розповість "Обозреватель".

Починається сюжет тим, що у відомого скрипаля Матьє Озона викрали скрипку та старовинний золотий амулет у формі труни, який за повір'ям приносить успіх тільки тому, кому був подарований.

І чинна, і злочинна влада Одеси починають пошуки втрачених коштовностей.

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Золота прикрасу стає ключем, який відмикає "ящик Пандори" і призводить до багатьох смертей. А також розворушує старі спогади людей, які колись були з нею пов'язані. Прикраса, яка за час свого існування належала різним людям, починає зводити їх шляху до єдиного місця - Одеси.

Глядачі позитивно відреагували на першу серію "Сувеніри з Одеси". Вони відзначили, що з нетерпінням чекають продовження та захопилися сюжетом.

Раніше "Обозреватель" публікував топ-5 яскравих історичних локацій серіалу "Сувенір з Одеси".