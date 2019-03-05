Суїцид соліста The Prodigy: ЗМІ назвали ймовірну причину

49-річний Кіт Флінт, соліст британського гурту The Prodigy, наклав на себе руки після розставання з дружиною і вимушеного продажу улюбленого будинку в Ессексі (графство на південному сході Англії).

На час смерті музиканта його колишня дружина, модель та діджей Маюмі перебувала в Японії, пише The Sun.

Фото: facebook.com

Як повідомлялося раніше, незабаром після звісток про смерть Кіта Флінта, його колега і засновник The Prodigy Ліем Хоулетт повідомив, що це був суїцид. Шанувальники почали міркувати, що ж могло наштовхнути їхнього кумира на такий крок. При цьому в мережі неодноразово зазначали, що музикант давно зав'язав з наркотиками і алкоголем, за кілька днів до смерті його навіть бачили на марафоні з бігу, де Флінт показав непоганий результат.

Фото: thesun.co.uk

Разом з цим версія про наркотики спливла відразу, щойно ЗМІ дізналися про розставання музиканта з його дружиною Маюмі. У Флінта нібито почалася депресія, що знову могло стати причиною вживання наркотичних речовин. Адже саме поява Маюмі, як зазначав раніше соліст The Prodigy, врятувала його від залежності.

Кіт Флінт і Маюмі познайомилися під час одного з турів гурту. Пара побралася у 2006 році.

Фото: thesun.co.uk

Флінт і Маюмі придбали в Ессексі старовинну садибу за 1,5 млн фунтів. Завели кількох собак, захоплювалися їздою на конях.

Фото: thesun.co.uk

Описуючи свій "сільський" спосіб життя, Флінт одного разу сказав: "Ми любимо влаштовувати пікніки з бутербродами, кататися зеленими провулками".

Однак після розлучення Флінт вирішив продати будинок, агенти з нерухомості опублікували цю інформацію минулої п'ятниці. Після смерті музиканта вона була видалена.

Фото: thesun.co.uk

Дивіться також на OBOZREVATEL, яким був останній концерт The Prodigy з Кітом Флінтом в Україні. Влітку 2017 року гурт став хедлайнером одного з найбільших фестивалів країни.

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