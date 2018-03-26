"Струнку" Кардашьян висміяли за невмілий фотошоп

Американську модель і актрису Кім Кардашьян висміяли за невміле користування "фотошопом". На одному з останніх фото Кім зображена на тлі "перекручених" будівель і автомобілів.

37-річна зірка реаліті в черговий раз показала, що в реальному житті вона виглядає не так ідеально, як в соціальних мережах. Кардашьян показала шанувальникам фото, на якому чітко видно "сліди" графічного редактора. Ймовірно, вона захопилася фотошопом, за допомогою якого намагалася візуально відкоригувати фігуру. Спірний знімок Кім опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На фотографії Кім Кардашьян зображена під час Маршу за життя в США, який був присвячений забороні вільного продажу вогнепальної зброї в країні. Зірка позувала в сірому спортивному топі, обтягуючих шортах і рожевою кофті.

Спірне фото Кім Кардашьян Instagram @kimkardashian

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Багатьох збентежив задній фон на фотографії - автомобіль, на тлі якого зображена Кім, буквально "сплюснуло" через невміле користування "фотошопом". Крім цього, на фото чітко видно і інші "ляпи", такі як розмітка на дорозі, яка розпливлась, і деформовані будівлі.

Через деякий час Кардашьян закрила коментарі до свого посту, ймовірно, через шквал критики з боку своїх фоловерів.

Як повідомляв "Обозреватель", знаменита американська модель і актриса Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками пікантним знімком в сміливому купальнику.