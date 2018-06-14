Стефано Габбана назвав Селену Гомес "потворною"

55-річний італійський дизайнер і один із засновників модного будинку Dolce & Gabbana Стефано Габбана різко висловився на адресу співачки Селени Гомес. Габбана образив Гомес в Instagram.

В акаунті The Catwalk Italia, що публікує фотографії вбрання знаменитостей, з'явився колаж із п'яти знімків Селени в червоних сукнях. Користувачам соцмережі було запропоновано вибрати найкраще з них.

колаж

Скріншот

Реакція дизайнера була несподіваною. "È proprio brutta !!!" ( "Вона така потвора !!!"), - написав Габбана в коментарях.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що співачка Селена Гомес не дуже вдало вибрала наряд .