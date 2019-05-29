"Ставилися відмінно": росЗМІ раптово розхвалили Україну через шоу "Голос. Діти"

У РосЗМІ розхвалили Україну через вокальний проект "Голос. Діти", в якому взяла участь росіянка Таїсія Скоморохова.

Педагог юної співачки розповіла, що після виступу дівчинки більшість аудиторії проекту прекрасно сприйняла її. У той же час публіка оцінила вокал Таїсії, а не її громадянство. Про це йшлося в інтерв'ю викладачки хореографії Анни Ковтун у розмові з МК.Ru.

Подробиці першого ефіру "Голосу. Діти" читайте тут.

Таїсія Скоморохова YouTube

"З приводу участі в українському проекті ніяких сумнівів не виникало. І упередженого ставлення до дитини в Україні не було. Я сама з творчого середовища і, повірте, у нас із українськими артистами стосунки після 2014 року не зіпсувалися. Ми як дружили всі разом раніше, так і продовжуємо спілкуватися. Підтримуємо одне одного, їздимо в гості. І тут усе пройшло нормально", – висловилася педагог Скоморохової.

Також вона додала, що в ЗМІ часто пишуть дивні новини про те, що відбувається в Україні, але насправді ситуація йде по-іншому.

"Побоювань ніяких не було, те, що ми бачимо по телевізору і читаємо в інтернеті – не має нічого спільного із тим, що відбувається в Україні насправді. Таїсію підтримала і українська, і російська публіка. Я телефонувала батькам дівчинки, у них залишилися тільки позитивні емоції. Їй аплодували. Публіка була в захваті", – розповіла Ковтун.

Таїсія Скоморохова на шоу "Голос. Діти" Скріншот відео (YouTube)

Що стосується "цькування" в мережі, яке припало на дівчинку через те, що вона, росіянка, поїхала співати в Україну, Анна відповіла:

"Мені здається, що це пишуть боти, щоб розпалювати конфлікт між країнами. Негативні відгуки – їх зовсім небагато. Ми не будемо звертати на це увагу. Реальність – зовсім інша, ніж описують зараз ЗМІ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

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