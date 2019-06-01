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Став відомий переможець шоу "МастерШеф. Професіонали"

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У суботу, 1 червня, в ефірі телеканалу СТБ завершився фінал "МастерШеф. Професіонали".

Переможцем шоу став Павло Серветник. 25-річний кухар з Херсонської області став володарем мільйона гривень.

"Перемога на "МастерШеф. Професіонали" – це дуже круто. Але якщо порівнювати мене з кухарями з бурси – я молодець, але якщо з Жоаном Рока, кращим шефом в світі, то я нікчема. Мені потрібно ще багато чому навчитися і старанно працювати, щоб досягти поставлених цілей", каже Павло.

Павло Серветник

Павло Серветник

Прес-служба

На початку випуску в павільйон зайшли шість кращих кулінарів: Катерина Пєскова, Алік Мкртчян, Олександр Абрамов, Павло Серветник, Юлія Прохода і Юрій Негрич. Далі їх залишилося троє. Але вже зараз відомо ім'я єдиного переможця.

Під час суперфіналу Юрій Негрич готував дичину в з'єднанні з фруктами. Юлія Прохода вирішила через смаки описати протягом життя людини, і подала суддям "Дитинство", "Юність" і "Зрілість". А концепція Павла Серветника полягала в приготуванні органічних локальних продуктів.

Майстер шеф. Професіонали

Майстер шеф. Професіонали

Прес-служба

Павло приготував в якості основної страви – качину грудку з соусом з копчених курячих жовтків, з щучої ікрою, спіруліна і ферментованої капустою. На закуску – рапани з грибами, вершковим маслом, чорним часником і бейгл з гречаного борошна і гарбузовим насінням. На десерт – "динаміт" з японського бісквіта з мусом з 7 станів молока.

Учасники шоу "МастерШеф. Професіонали"

Учасники шоу "МастерШеф. Професіонали"

Прес-служба

Саме це меню стало виграшним в першому сезоні "МастерШеф. Професіонали".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "МастерШеф" показав шаурму і викликав захват у мережі.

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Місце
Україна
Тег
шоу
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