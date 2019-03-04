"Старіє, час вдягнутися!" Каменських розлютила мережу напівголим знімком

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) показала у мережі черговий відвертий знімок, викликавши суперечки у мережі.

Так, зірка опублікувала фото, на якому позує у чорному боді і блискучій накидці, у своєму Instagram-акаунті.

Фоловери у своїх думках розділилися на дві категорії: одним дуже сподобалася фігура Насті, а також її образ. Інші ж розкритикували співачку за пікантний знімок, зазначивши, що їй час вдягнутися, а також необхідно худнути.

"Старішає, похмурнішає, бридшає..." — дорікнули Насті фоловери.

"Час уже вдягнутися і худнути. 80 кілограмів щастя", — додали інші.

"Красуня! За собою слідкуйте!" — обурилися зі свого боку прихильники артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських також спровокувала хвилю бурхливої критики відвертим знімком. Зірка продемонструвала свою оголену "п'яту точку" на відпочинку, чим викликала невдоволення фанатів.

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