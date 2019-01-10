''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно отримав російське громадянство, зробив чергову заяву про "велич" президента Росії Володимира Путіна.

На думку 29-річного Полуніна, Путін має стати "лідером усього світу", і тоді він "повністю переможе зло на планеті". Абсурдне висловлювання епатажний танцюрист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"З'явилося сильне відчуття, а що коли Володимир Путін стане Лідером Всього Світу. Я Буду молитися за це, бо це буде повна перемога над злом. Він хороша людина, сильна, харизматична, повна світла і любові. Нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде майбутнє, моя енергія допоможе йому в цьому", — написав Полунін.

Його фоловери активно відреагували на дивний пост, проте їхні думки розділилися на два "табори". Дехто назвав скандального артиста неадекватним і позбавленим здорового глузду. Також знайшлися і ті, хто вирішив, що Сергій таким чином просто тролить публіку, а його заяви є банальною провокацією.

"У нього дах потік. Що його так криє? Яка мета?" — обурилися фоловери.

"Може це жирний тролінг такий? Весь прикол в тому, що не зрозуміло, чи то він сам так думає, чи то жартує", — припустили інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал у мережі тим, що став на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії ставляться несправедливо, і він нібито не заслуговує на це.

Пізніше артист балету похвалився татуюванням із главою Росії Путіним, яке він набив у себе на грудях. Вчинок Полуніна розлютив користувачів мережі. Вони засудили танцюриста, зазначивши, що у нього "Бог відібрав розум".