''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно отримав російське громадянство, зробив чергову заяву про "велич" президента Росії Володимира Путіна.
На думку 29-річного Полуніна, Путін має стати "лідером усього світу", і тоді він "повністю переможе зло на планеті". Абсурдне висловлювання епатажний танцюрист розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"З'явилося сильне відчуття, а що коли Володимир Путін стане Лідером Всього Світу. Я Буду молитися за це, бо це буде повна перемога над злом. Він хороша людина, сильна, харизматична, повна світла і любові. Нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде майбутнє, моя енергія допоможе йому в цьому", — написав Полунін.
Love America one of the most Magical Country. Got strong feeling What if Vladimir Putin would become leader of the world . I will pray for that because it would be ultimate win over evil . He is a good Person Strong Charismatic full of light and Love ❤️ May the Universe Help him to win over Evil . I believe this will be the future😊 and my energy will help him to do that . 📷 @kevinabosch Люблю Америку одна з самих магічних країн. З'явилося сильне відчуття а што якщо Володимир Путін стане Лідером Всього Міра❤️Я Буду Молиться за ето потомушто ето буде повна перемога над Злом. Він хороша людина Сильний Харизматичний повний світла і любові нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде будущее😊 І моя енергія допоможе йому в цьому. 📷 @kevinabosch
Його фоловери активно відреагували на дивний пост, проте їхні думки розділилися на два "табори". Дехто назвав скандального артиста неадекватним і позбавленим здорового глузду. Також знайшлися і ті, хто вирішив, що Сергій таким чином просто тролить публіку, а його заяви є банальною провокацією.
"У нього дах потік. Що його так криє? Яка мета?" — обурилися фоловери.
"Може це жирний тролінг такий? Весь прикол в тому, що не зрозуміло, чи то він сам так думає, чи то жартує", — припустили інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал у мережі тим, що став на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії ставляться несправедливо, і він нібито не заслуговує на це.
Пізніше артист балету похвалився татуюванням із главою Росії Путіним, яке він набив у себе на грудях. Вчинок Полуніна розлютив користувачів мережі. Вони засудили танцюриста, зазначивши, що у нього "Бог відібрав розум".