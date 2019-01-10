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''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

1.2тЧитати матеріал російською

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно отримав російське громадянство, зробив чергову заяву про "велич" президента Росії Володимира Путіна.

На думку 29-річного Полуніна, Путін має стати "лідером усього світу", і тоді він "повністю переможе зло на планеті". Абсурдне висловлювання епатажний танцюрист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"З'явилося сильне відчуття, а що коли Володимир Путін стане Лідером Всього Світу. Я Буду молитися за це, бо це буде повна перемога над злом. Він хороша людина, сильна, харизматична, повна світла і любові. Нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде майбутнє, моя енергія допоможе йому в цьому", — написав Полунін.

Love America one of the most Magical Country. Got strong feeling What if Vladimir Putin would become leader of the world . I will pray for that because it would be ultimate win over evil . He is a good Person Strong Charismatic full of light and Love ❤️ May the Universe Help him to win over Evil . I believe this will be the future😊 and my energy will help him to do that . 📷 @kevinabosch Люблю Америку одна з самих магічних країн. З'явилося сильне відчуття а што якщо Володимир Путін стане Лідером Всього Міра❤️Я Буду Молиться за ето потомушто ето буде повна перемога над Злом. Він хороша людина Сильний Харизматичний повний світла і любові нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю що це і буде будущее😊 І моя енергія допоможе йому в цьому. 📷 @kevinabosch

Публікація від Sergei Polunin (@sergeipolunin)

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Його фоловери активно відреагували на дивний пост, проте їхні думки розділилися на два "табори". Дехто назвав скандального артиста неадекватним і позбавленим здорового глузду. Також знайшлися і ті, хто вирішив, що Сергій таким чином просто тролить публіку, а його заяви є банальною провокацією.

"У нього дах потік. Що його так криє? Яка мета?" — обурилися фоловери.

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

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"Може це жирний тролінг такий? Весь прикол в тому, що не зрозуміло, чи то він сам так думає, чи то жартує", — припустили інші.

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

''Стане лідером усього світу'': зірка балету оскандалилася заявою про велич Путіна

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полунін спровокував скандал у мережі тим, що став на захист Путіна. Танцюрист заявив, що до президента Росії ставляться несправедливо, і він нібито не заслуговує на це.

Пізніше артист балету похвалився татуюванням із главою Росії Путіним, яке він набив у себе на грудях. Вчинок Полуніна розлютив користувачів мережі. Вони засудили танцюриста, зазначивши, що у нього "Бог відібрав розум".

Особи
Сергій ПолунінВолодимир Путін
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