"Стан важкий": з'явилася суперечлива інформація про Барі Алібасова

У лікарні НДІ імені Скліфосовського спростувала виписку російського продюсера Барі Алібасова, що.отруївся засобом "Крот"
Більш того,працівники довідкової лікарні, де з 4 червня перебуває Алібасов, здивувалися даній інформації. Про це повідомляє КП.
"Ні, він знаходиться в реанімації токсикологічного відділення. Стан важкий. Температура ввечері напередодні була 36,6, вранці — 36,8", — зазначили у лікарні.
Барі Алібасов
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А на питання, чи оперативно надходить інформація про виписках пацієнтів, було сказано наступне:
"Так, оперативно. Ось я дивлюся — він ще в токсикореанімаціі. Це зараз. Нові відомості будуть завтра вранці, а всі подробиці — у лікаря".
Зазначимо, що лікарям розголошувати інформацію про стан хворих заборонено — це можуть зробити тільки родичі.
Також ЗМІ спробували зв'язатися з дружиною продюсера Лідією Федосєєвою-Шукшиною, з якою він нібито зараз знаходиться десь в Підмосков'ї, але безуспішно: з моменту ПП актриса жодного разу не взяла слухавку.
Сьогодні, 11 червня музичний продюсер групи "На-На" Барі Алібасов, що знаходиться в НДІ імені Скліфосовського нарешті вийшов зі стану медикаментозного сну. Учасники групи "На-На" бажають Барі якнайшвидшого одужання! Попереду гастрольний тур і нова програма, яку ми присвячуємо тобі Барі! # группанана # баріалібасов # Алібасов # яінана # воваполітов # славажеребкін # мішаігонін # ленясемідьянов # френдклубнана # нанаюбілей # баріалібасов
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четверту ступінь опіку шлунка.
5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше з'явилося спростування.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилося внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що дійсно травма може привести до смерті.
Він також додав, що опіки не загоюються, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Алібасов був введений в стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.
Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".
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