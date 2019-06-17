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"Стан важкий": з'явилася суперечлива інформація про Барі Алібасова

1.2тЧитати матеріал російською

У лікарні НДІ імені Скліфосовського спростувала виписку російського продюсера Барі Алібасова, що.отруївся засобом "Крот"

Більш того,працівники довідкової лікарні, де з 4 червня перебуває Алібасов, здивувалися даній інформації. Про це повідомляє КП.

"Ні, він знаходиться в реанімації токсикологічного відділення. Стан важкий. Температура ввечері напередодні була 36,6, вранці — 36,8", — зазначили у лікарні.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

instagram.com/group_nana_

А на питання, чи оперативно надходить інформація про виписках пацієнтів, було сказано наступне:

"Так, оперативно. Ось я дивлюся — він ще в токсикореанімаціі. Це зараз. Нові відомості будуть завтра вранці, а всі подробиці — у лікаря".

Зазначимо, що лікарям розголошувати інформацію про стан хворих заборонено це можуть зробити тільки родичі.

Також ЗМІ спробували зв'язатися з дружиною продюсера Лідією Федосєєвою-Шукшиною, з якою він нібито зараз знаходиться десь в Підмосков'ї, але безуспішно: з моменту ПП актриса жодного разу не взяла слухавку.

Сьогодні, 11 червня музичний продюсер групи "На-На" Барі Алібасов, що знаходиться в НДІ імені Скліфосовського нарешті вийшов зі стану медикаментозного сну. Учасники групи "На-На" бажають Барі якнайшвидшого одужання! Попереду гастрольний тур і нова програма, яку ми присвячуємо тобі Барі! # группанана # баріалібасов # Алібасов # яінана # воваполітов # славажеребкін # мішаігонін # ленясемідьянов # френдклубнана # нанаюбілей # баріалібасов

Допіс, Поширення Група Нана (@group_nana_)

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
зіркиплітки
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