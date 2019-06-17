"Стан важкий": з'явилася суперечлива інформація про Барі Алібасова

У лікарні НДІ імені Скліфосовського спростувала виписку російського продюсера Барі Алібасова, що.отруївся засобом "Крот"

Більш того,працівники довідкової лікарні, де з 4 червня перебуває Алібасов, здивувалися даній інформації. Про це повідомляє КП.

"Ні, він знаходиться в реанімації токсикологічного відділення. Стан важкий. Температура ввечері напередодні була 36,6, вранці — 36,8", — зазначили у лікарні.

Барі Алібасов instagram.com/group_nana_

А на питання, чи оперативно надходить інформація про виписках пацієнтів, було сказано наступне:

"Так, оперативно. Ось я дивлюся — він ще в токсикореанімаціі. Це зараз. Нові відомості будуть завтра вранці, а всі подробиці — у лікаря".

Зазначимо, що лікарям розголошувати інформацію про стан хворих заборонено — це можуть зробити тільки родичі.

Також ЗМІ спробували зв'язатися з дружиною продюсера Лідією Федосєєвою-Шукшиною, з якою він нібито зараз знаходиться десь в Підмосков'ї, але безуспішно: з моменту ПП актриса жодного разу не взяла слухавку.

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