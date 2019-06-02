ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Стало відомо, як скандальна дочка Алсу витратила гроші "Голосу"

1.8тЧитати матеріал російською

Стало відомо, куди дочка російської співачки Алсу Мікелла Абрамова витратила свій виграш в проекті "Голос. Дети". Йдеться про суму в 1 мільйон рублів.

Так, дівчинка передала грошовий приз на благодійність. Про це повідомив голова правління фонду імені Анжели Вавілової Володимир Вавілов, пише ТАСС.

"Ви розумієте, коли Абрамова стала переможцем шоу "Голос", вона підписала договір і вручила його мені, той мільйон, який вона виграла, вона сказала: "Я вам передаю цей мільйон для ваших діток", — сказав Вавілов.

Новини
Скандальна дочка Алсу засвітилася в Криму
Стало відомо, як скандальна дочка Алсу витратила гроші "Голосу"

Алсу з дочкою Мікеллою

Фото: instagram/alsou_a

Зазначимо, що фонд був створений у 2003 році Володимиром і Мариною Вавиловими в пам'ять про їхню дочку Анжелу, яка померла в п'ятирічному віці від раку. Організація допомагає дітям з Татарстану з онкологічними захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Алсу
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
А что ей еще оставалось делать? Репутация пострадала.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
красиво от кипеша ушла. и дерьмом облить нельзя.засада.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки