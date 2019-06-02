Стало відомо, як скандальна дочка Алсу витратила гроші "Голосу"

Стало відомо, куди дочка російської співачки Алсу Мікелла Абрамова витратила свій виграш в проекті "Голос. Дети". Йдеться про суму в 1 мільйон рублів.

Так, дівчинка передала грошовий приз на благодійність. Про це повідомив голова правління фонду імені Анжели Вавілової Володимир Вавілов, пише ТАСС.

"Ви розумієте, коли Абрамова стала переможцем шоу "Голос", вона підписала договір і вручила його мені, той мільйон, який вона виграла, вона сказала: "Я вам передаю цей мільйон для ваших діток", — сказав Вавілов.

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Алсу з дочкою Мікеллою Фото: instagram/alsou_a

Зазначимо, що фонд був створений у 2003 році Володимиром і Мариною Вавиловими в пам'ять про їхню дочку Анжелу, яка померла в п'ятирічному віці від раку. Організація допомагає дітям з Татарстану з онкологічними захворюваннями.

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