Стало відомо, як скандальна дочка Алсу витратила гроші "Голосу"

Стало відомо, куди дочка російської співачки Алсу Мікелла Абрамова витратила свій виграш в проекті "Голос. Дети". Йдеться про суму в 1 мільйон рублів.
Так, дівчинка передала грошовий приз на благодійність. Про це повідомив голова правління фонду імені Анжели Вавілової Володимир Вавілов, пише ТАСС.
"Ви розумієте, коли Абрамова стала переможцем шоу "Голос", вона підписала договір і вручила його мені, той мільйон, який вона виграла, вона сказала: "Я вам передаю цей мільйон для ваших діток", — сказав Вавілов.
Алсу з дочкою Мікеллою
Фото: instagram/alsou_a
Зазначимо, що фонд був створений у 2003 році Володимиром і Мариною Вавиловими в пам'ять про їхню дочку Анжелу, яка померла в п'ятирічному віці від раку. Організація допомагає дітям з Татарстану з онкологічними захворюваннями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Дети" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікацію.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Первый канал" анулював перемогу дівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батькам фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіх фіналістів, яким видали велику премію.
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