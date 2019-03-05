Стало відомо про вроджену хворобу репера Децла

Російський репер Децл (Кирило Толмацький), який раптово помер у ніч на 3 лютого, мав вроджене захворювання - гіпертрофічну кардіоміопатію.

Як розповів після оприлюднення результатів експертизи батько репера, Олександр Толмацький, ця хвороба і призвела до серцевої недостатності, пише РИА "Новости".

За словами батька, наявність генетичного захворювання також виявили судмедексперти. Толмацький зазначив, що хвороба може не проявлятися і викликати раптову смерть у віці до 30 років.

"Відомо кілька спортсменів, які померли прямо на тренуванні, а на розтині виявили це вроджене захворювання серця", - пояснив він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у ЗМІ з'являлися різні версії смерті музиканта. Однак його батько Олександр Толмацький заявляв, що всі повідомлення нібито про результати експертизи і причини смерті його сина не відповідали дійсності.

Репер раптово помер у ніч на 3 лютого. Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість. Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

6 лютого на офіційному YouTube-каналі Децла вийшов його останній кліпдо треку Inferno, в якому Толмацький виступив композитором.

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