Стало відомо про відносини путініста Полуніна з відомою спортсменкою із РФ

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який неодноразово зізнавався в любові Володимиру Путіну, а нещодавно зазначив, що отримує задоволення від ненависті суспільства на свою адресу, закрутив роман з відомою російською спортсменкою.

Так, обраницею Полуніна стала 24-річна фігуристка, олімпійська чемпіонка 2014 року Олена Ільїних. Разом вони з'явилися на церемонії вручення премії Crocus Fitness Awards. На цьому ж заході Сергій відкрито заявив, що Олена дійсно його кохана. Спільні знімки пари також з'явилися і в Instagram.

В рамках церемонії вручення премії Crocus Fitness Awards, яка відбулася в Москві, вручали нагороди за досягнення в області спорту і здорового способу життя. Полунін, в свою чергу, став лауреатом особливої номінації Best of the best. Танцюрист був присутній на гала-вечері та концертній програмі. Піднявшись на сцену, він підкреслив, що прийшов на захід виключно заради фігуристки.

"Велике дякую! Насправді це трохи несподівано. Я прийшов сюди підтримати свою кохану людину Олену... Мені дуже приємно, що Crocus Fitness нагородив мене. Я нечасто отримую якісь нагороди", – виголосив зі сцени Полунін.

Нагадаємо, у 29-річного Сергія Полуніна було кілька серйозних романів. У 2012 році він зустрічався з балериною Хелен Кроуфорд. Після двох років стосунків пара розлучилася. Ходили чутки, що причиною стало небажання артиста заводити дітей.

Потім Сергія неодноразово бачили в компанії балерини Юлії Столярчук, але танцюристи не підтвердили роман. Останні відносини артиста з примою Лондонського балету Наталією Осиповою закінчилися два роки тому.

Про 24-річну Олену Ільїних відомо лише, що фігуристка зустрічалася з російським баскетболістом В'ячеславом Федорченко. Олена зазначила, що вважає за краще не коментувати особисті відносини.

OBOZREVATEL також пропонує подивитися відверті фото Ільїних:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.